A Xavi le resultó difícil llamar a Memphis Depay para decirle que no está en la selección de Países Bajos para los próximos partidos de la Nations League, según ha declarado el seleccionador de la Oranje en su comparecencia ante la prensa.

Durante ese encuentro con los medios, a Xavi le preguntaron cuál había sido su decisión más complicada de los últimos tiempos, a lo que el español respondió de inmediato que le había resultado muy difícil comunicárselo a Memphis.

«Lo conozco bien. Tengo una buena relación con él. Se lo tomó realmente de maravilla. Reaccionó con mucha madurez y entendió completamente mi decisión».

Aun así, el hecho de que Memphis no esté ahora no significa que ya haya jugado su último partido con la Oranje. «Pero la puerta no está cerrada. Ni para Memphis ni para nadie».

Posteriormente, le preguntaron a Xavi por el hecho de haber convocado a Mexx Meerdink como sustituto de Donyell Malen, que se cayó de la lista por lesión. «Todavía no conozco muy bien a Mexx y me gustaría verlo en acción», señaló Xavi.

Memphis fue noticia la semana pasada en Brasil. El máximo goleador histórico de la Oranje falló un penalti en el último segundo para Corinthians, por lo que su equipo quedó eliminado en la Copa Libertadores.