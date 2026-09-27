Xavi manda a la grada a este jugador de Países Bajos para el duelo con Serbia

El seleccionador Xavi deja a Jeremie Frimpong fuera de la convocatoria para el duelo de la selección neerlandesa contra Serbia en la Nations League de este domingo. Así se desprende de la lista del partido publicada por la UEFA.

La convocatoria de la selección neerlandesa consta de 24 jugadores, mientras que las normas de la UEFA establecen que las listas para los partidos pueden estar formadas por un máximo de 23. Por ello, Frimpong ocupará este domingo un asiento en la grada en Belgrado.

Gjivai Zechiël tampoco jugará con la selección neerlandesa en la Nations League. El centrocampista del Feyenoord fue enviado a la sub-21 de Países Bajos, que disputó un importante partido de clasificación para la Eurocopa contra Noruega. Zechiël volverá a incorporarse a la selección neerlandesa tras el partido fuera de casa ante Serbia.

Joshua Zirkzee sí forma parte de la lista de 23 jugadores de la selección neerlandesa. El delantero del Manchester United fue convocado el viernes por Xavi como sustituto del lesionado Brian Brobbey.

Ante Alemania (1-1), la convocatoria neerlandesa todavía estaba compuesta por 25 jugadores, ya que Lutsharel Geertruida aún no se había caído por lesión. Jurriën Timber y Kenneth Taylor estuvieron el jueves en la grada del Johan Cruijff ArenA, pero este domingo podrán jugar con normalidad.

Mexx Meerdink y Ruben van Bommel debutaron con la selección neerlandesa en el choque contra Alemania. Van Bommel firmó en el tiempo de descuento la asistencia a Cody Gakpo, que rescató un punto para Países Bajos.

Xavi dejó claro en la rueda de prensa del sábado que va a rotar. Joey Veerman puede, por tanto, aspirar a un puesto en el once inicial ante Serbia, después de una buena actuación como suplente contra Alemania.