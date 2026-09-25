En un momento en el que Joshua Zirkzee afrontaba un futuro incierto con el Manchester United, la lesión que sufrió Brian Brobbey le concedió al delantero neerlandés una nueva oportunidad de aparecer con la selección de su país, después de que Xavi decidiera convocarlo para suplir al atacante del Sunderland.

Xavi eligió a Zirkzee para la lista de la selección neerlandesa, después de que el delantero del Manchester United disputara cuatro partidos desde el inicio de la temporada, con el fin de reemplazar a Brobbey, que abandonó la concentración del combinado tras sufrir una lesión en el isquiotibial durante el empate 1-1 ante Alemania.

Brobbey se había visto obligado a abandonar el terreno de juego en la primera parte, tras sentir molestias musculares, pese a su llamativo rendimiento en el último periodo, ya que anotó un triplete en el partido anterior ante el Manchester City, que terminó con derrota del Sunderland.









Tras el empate ante Alemania, en el que Cody Gakpo marcó el gol de los Países Bajos en el tiempo de descuento, la selección neerlandesa se prepara para enfrentarse a Serbia el próximo domingo, en la segunda jornada de la Liga de Naciones de la UEFA.

La convocatoria de Zirkzee llega en un momento sumamente importante para el delantero neerlandés, que estuvo cerca de abandonar el Manchester United, ya que Xavi le brinda una nueva oportunidad de recuperar su brillo y demostrar su capacidad para volver a estar en primer plano.



