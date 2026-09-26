Xavi lanza un mensaje especial y revelador para Memphis Depay

Xavi dejó el sábado por la noche un mensaje revelador en la rueda de prensa de la selección neerlandesa sobre la ausencia de Memphis Depay.

Xavi convocó a Joshua Zirkzee como sustituto del lesionado Brian Brobbey. Preguntado por qué no había elegido a Memphis, Xavi mantuvo su respuesta llamativamente breve. “Él lo sabe. En noviembre habrá una nueva lista”, señaló el seleccionador, que de ese modo parece dejar la puerta de par en par abierta a un regreso del máximo goleador histórico de la selección neerlandesa.

Xavi tampoco quiso revelar demasiado durante la rueda de prensa sobre sus decisiones de cara al partido contra Serbia. No comunica la alineación a sus jugadores hasta poco antes del pitido inicial. “Me gusta así, porque entonces todos están concentrados. No sé si es lo correcto, pero esta es mi manera. A mí nunca me gustó saber que no iba a jugar”.

Esa forma de trabajar contrasta con lo que el propio Xavi vivió en el pasado con Louis van Gaal. “No me gustaba y por eso lo hago de otra manera. ¿A Van de Ven sí le gusta? Entonces quizá tenga que hablar un momento con él”, bromeó cuando le contaron que Micky van de Ven precisamente prefiere tener claridad pronto.

El seleccionador subrayó que está satisfecho con cómo sus jugadores han asimilado sus ideas ante Alemania (1-1). “He aprendido mucho de mis jugadores. Están muy abiertos a nuestra filosofía. El aspecto humano está muy presente, de verdad son una familia”, contó Xavi sobre su primera etapa con el grupo.

Van de Ven, que también compareció en el acto ante los medios, reconoce esa imagen y ve que el nuevo enfoque dentro de la selección neerlandesa está siendo bien recibido. “El entrenador tiene sus propias ideas, eso necesita algo de tiempo. Tengo la sensación de que todos lo están encajando bien y contra Alemania salieron muchas cosas.”

De cara al duelo con Serbia, Xavi sí tendrá que tener en cuenta la baja de Lutsharel Geertruida. “Sintió algo durante el entrenamiento, así que regresa al PSV”, explicó el seleccionador, que además confirmó que Jurriën Timber sí está disponible.

Por lo demás, Xavi no ve motivos para dar descanso extra a los jugadores por el cargado calendario. “Es un factor, forma parte de ello. Monitorizamos a los jugadores, eso es parte del proceso. Los jugadores no necesitan descanso extra, están listos.”