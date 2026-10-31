¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Anuncios
messi neymarGetty Images
Yosua Arya
Traducido por

Xavi Hernandez revela la verdadera razón por la que Ronaldinho y Neymar no lograron igualar la longevidad de Lionel Messi en el Barcelona

Sigue a GOAL en Google

El seleccionador de Países Bajos, Xavi, ha hablado del drástico bajón de rendimiento de Ronaldinho tras ganar el Balón de Oro en el Barcelona. El legendario centrocampista español aseguró que el repentino declive del brasileño se debió exclusivamente a la falta de motivación y de hambre competitiva, y no a su célebre estilo de vida fuera de los terrenos de juego.

Anuncios

Un repentino bajón de rendimiento

Xavi ha dado su opinión sobre el repentino declive de su excompañero en el Barcelona Ronaldinho. El brasileño sufrió una notable caída en su rendimiento poco después de ganar el Balón de Oro en 2005.

Aunque muchos aficionados y analistas llevan tiempo atribuyendo ese bajón a la afición del delantero por salir de fiesta hasta altas horas, Xavi cree que hubo otra causa. El español considera que Ronaldinho simplemente perdió su espíritu competitivo.

Tras conquistar títulos nacionales y europeos en Cataluña, al atacante le costó mantener la motivación. El excentrocampista cree que se trata de una trampa psicológica en la que acaban cayendo muchos deportistas de élite.

Una cuestión de mentalidad, no de fiestas

En una entrevista con Prakhar Gupta, Xavi explicó que Ronaldinho sentía que ya había logrado todo lo que podía lograr en el fútbol de clubes. Una vez conquistados los grandes títulos individuales y colectivos, su motivación diaria empezó a desvanecerse.

Anuncios
Anuncios

«Bueno, creo que fue un problema de mentalidad», señaló Xavi. «Ronaldinho lo ganó absolutamente todo: LaLiga y la Champions League con el Barcelona, y el Balón de Oro. Y entonces probablemente pensó: “Vale, ya lo he conseguido todo”».

Related Topics

Paquete Unificado
Izzi Logo

izzi

✅ Gracias a la fusión de plataformas con Televisa, ya no necesitas poner una antena satelital; izzi ahora integra directamente los canales de Sky Sports en su parrilla de programación tradicional.

✅ Si ya tienes internet residencial de izzi, es la opción más sencilla para agregar el fútbol español a tu recibo mensual sin lidiar con compañías externas.

✅ El decodificador te permite cambiar fácilmente entre los partidos de España en Sky Sports y la Liga MX o la Champions League si contratas canales adicionales como FOX One.

Precio inicial$249 MXN
Fútbol Abierto
TelevisaUnivision

TelevisaUnivision (Canal 5 / ViX)

✅ Poseen un acuerdo no exclusivo para transmitir un partido selecto por jornada (generalmente los viernes) completamente gratis a través de la señal pública de Canal 5.

✅ Ideal para el espectador casual que solo quiere ver fútbol español de vez en cuando; con solo encender tu televisión abierta puedes sintonizar el juego.

✅ A través de TUDN y las plataformas digitales de ViX, ofrecen seguimiento constante, compactos de los partidos y noticias semanales sobre el Barcelona y el Real Madrid.

Precio inicial$149 MXN
Exclusividad Total
Sky Sports logo

Sky Sports

✅ Son los dueños absolutos de la transmisión de LaLiga en el país, garantizando que puedas ver en vivo todos los encuentros del campeonato, incluyendo los grandes Clásicos.

✅ Al suscribirte recibes acceso sin costo adicional a su plataforma de streaming Sky+, lo que te permite ver los juegos en vivo desde tu celular, computadora o Smart TV.

✅ Tienen una barra completa de canales deportivos lineales en alta definición para que no te pierdas nada, incluso si hay cuatro partidos jugándose exactamente a la misma hora.

Precio inicial$299 MXN al mes
Paquete Unificado
Izzi Logo

izzi

✅ Gracias a la fusión de plataformas con Televisa, ya no necesitas poner una antena satelital; izzi ahora integra directamente los canales de Sky Sports en su parrilla de programación tradicional.

✅ Si ya tienes internet residencial de izzi, es la opción más sencilla para agregar el fútbol español a tu recibo mensual sin lidiar con compañías externas.

✅ El decodificador te permite cambiar fácilmente entre los partidos de España en Sky Sports y la Liga MX o la Champions League si contratas canales adicionales como FOX One.

Precio inicial$249 MXN
Fútbol Abierto
TelevisaUnivision

TelevisaUnivision (Canal 5 / ViX)

✅ Poseen un acuerdo no exclusivo para transmitir un partido selecto por jornada (generalmente los viernes) completamente gratis a través de la señal pública de Canal 5.

✅ Ideal para el espectador casual que solo quiere ver fútbol español de vez en cuando; con solo encender tu televisión abierta puedes sintonizar el juego.

✅ A través de TUDN y las plataformas digitales de ViX, ofrecen seguimiento constante, compactos de los partidos y noticias semanales sobre el Barcelona y el Real Madrid.

Precio inicial$149 MXN
Exclusividad Total
Sky Sports logo

Sky Sports

✅ Son los dueños absolutos de la transmisión de LaLiga en el país, garantizando que puedas ver en vivo todos los encuentros del campeonato, incluyendo los grandes Clásicos.

✅ Al suscribirte recibes acceso sin costo adicional a su plataforma de streaming Sky+, lo que te permite ver los juegos en vivo desde tu celular, computadora o Smart TV.

✅ Tienen una barra completa de canales deportivos lineales en alta definición para que no te pierdas nada, incluso si hay cuatro partidos jugándose exactamente a la misma hora.

Precio inicial$299 MXN al mes
Paquete Unificado
Izzi Logo

izzi

✅ Gracias a la fusión de plataformas con Televisa, ya no necesitas poner una antena satelital; izzi ahora integra directamente los canales de Sky Sports en su parrilla de programación tradicional.

✅ Si ya tienes internet residencial de izzi, es la opción más sencilla para agregar el fútbol español a tu recibo mensual sin lidiar con compañías externas.

✅ El decodificador te permite cambiar fácilmente entre los partidos de España en Sky Sports y la Liga MX o la Champions League si contratas canales adicionales como FOX One.

Precio inicial$249 MXN

La comparación entre los grandes atacantes

Para ilustrar su argumento, Xavi comparó la mentalidad de Ronaldinho con el afán incansable de Lionel Messi. El delantero argentino se mantuvo durante casi dos décadas en la cima del fútbol.

«Si lo comparas, por ejemplo, con Leo Messi, Ronaldinho era como... “Ya he hecho mi trabajo”», añadió Xavi. «Y Messi quería más. Siguió y siguió. Eso se debe a la mentalidad, no a las fiestas».

Anuncios

Xavi también estableció paralelismos con la trayectoria de Neymar después de que el extremo cambiara el Barcelona por el Paris Saint-Germain. «También le pasó a ‘Ney’. Tuvo una gran etapa en el Barcelona, donde ganamos una Champions League, y luego fichó por el PSG. En este caso, también creo que se debió a la mentalidad», afirmó.

Mantener la excelencia en la élite

Xavi concluyó su análisis elogiando la longevidad sin parangón de Messi y Cristiano Ronaldo. Señaló que los jugadores que no se dan cuenta de que su motivación está decayendo nunca volverán a ser igual de determinantes sobre el césped.

Anuncios

«Cuando no te das cuenta de que tu mentalidad está decayendo, cayendo en picado, y ya no eres el mismo jugador», concluyó. «No ocurrió lo mismo, por ejemplo, con Cristiano Ronaldo o Messi, que son unas bestias».