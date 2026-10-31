Xavi Hernandez revela la verdadera razón por la que Ronaldinho y Neymar no lograron igualar la longevidad de Lionel Messi en el Barcelona

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El seleccionador de Países Bajos, Xavi, ha hablado del drástico bajón de rendimiento de Ronaldinho tras ganar el Balón de Oro en el Barcelona. El legendario centrocampista español aseguró que el repentino declive del brasileño se debió exclusivamente a la falta de motivación y de hambre competitiva, y no a su célebre estilo de vida fuera de los terrenos de juego.

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Un repentino bajón de rendimiento

Xavi ha dado su opinión sobre el repentino declive de su excompañero en el Barcelona Ronaldinho. El brasileño sufrió una notable caída en su rendimiento poco después de ganar el Balón de Oro en 2005.

Aunque muchos aficionados y analistas llevan tiempo atribuyendo ese bajón a la afición del delantero por salir de fiesta hasta altas horas, Xavi cree que hubo otra causa. El español considera que Ronaldinho simplemente perdió su espíritu competitivo.

Tras conquistar títulos nacionales y europeos en Cataluña, al atacante le costó mantener la motivación. El excentrocampista cree que se trata de una trampa psicológica en la que acaban cayendo muchos deportistas de élite.

Una cuestión de mentalidad, no de fiestas

En una entrevista con Prakhar Gupta, Xavi explicó que Ronaldinho sentía que ya había logrado todo lo que podía lograr en el fútbol de clubes. Una vez conquistados los grandes títulos individuales y colectivos, su motivación diaria empezó a desvanecerse.

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«Bueno, creo que fue un problema de mentalidad», señaló Xavi. «Ronaldinho lo ganó absolutamente todo: LaLiga y la Champions League con el Barcelona, y el Balón de Oro. Y entonces probablemente pensó: “Vale, ya lo he conseguido todo”».

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La comparación entre los grandes atacantes

Para ilustrar su argumento, Xavi comparó la mentalidad de Ronaldinho con el afán incansable de Lionel Messi. El delantero argentino se mantuvo durante casi dos décadas en la cima del fútbol.

«Si lo comparas, por ejemplo, con Leo Messi, Ronaldinho era como... “Ya he hecho mi trabajo”», añadió Xavi. «Y Messi quería más. Siguió y siguió. Eso se debe a la mentalidad, no a las fiestas».

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Xavi también estableció paralelismos con la trayectoria de Neymar después de que el extremo cambiara el Barcelona por el Paris Saint-Germain. «También le pasó a ‘Ney’. Tuvo una gran etapa en el Barcelona, donde ganamos una Champions League, y luego fichó por el PSG. En este caso, también creo que se debió a la mentalidad», afirmó.

Mantener la excelencia en la élite

Xavi concluyó su análisis elogiando la longevidad sin parangón de Messi y Cristiano Ronaldo. Señaló que los jugadores que no se dan cuenta de que su motivación está decayendo nunca volverán a ser igual de determinantes sobre el césped.

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«Cuando no te das cuenta de que tu mentalidad está decayendo, cayendo en picado, y ya no eres el mismo jugador», concluyó. «No ocurrió lo mismo, por ejemplo, con Cristiano Ronaldo o Messi, que son unas bestias».