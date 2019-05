Xavi Hernández, homenajeado en su último partido como profesional

El ex mediocentro del Barcelona cuelga las botas tras la derrota del Al Sadd contra el iraní Persépolis, por la Copa de Asia.

Llegó la hora del adiós para Xavi Hernández. El ex mediocentro del ha disputado este lunes su último partido como futbolista profesional, y lo hizo con su equipo, el Al Sadd de , perdiendo contra el iraní Persépolis, por la Liga de Campeones de la AFC. El compromiso estuvo marcado por los diferentes homenajes que le rindieron al ex internacional español. De hecho, Hernández se hizo una fotografía con los jugadores del Persépolis, que tenían muy claro que estaban viviendo un momento único en sus trayectorias deportivas.

Xavi fue titular y jugó los 90 minutos del encuentro válido por la sexta jornada del Grupo D de la Copa de Asia, que tenía al Al Sadd ya clasificado para los octavos de final. El conjunto de Qatar lideraba su zona con 10 puntos tras cinco partidos, y jugaba hoy su sexto y último compromiso de la Fase de Grupos contra el último de la clasificación para asegurarse el primer puesto, al que también aspiraba el Pajtakor Tashkent de Uzbekistán (no lo logró: empató y se quedó en 9 unidades). La derrota del Al Sadd fue por 2-0 con goles de Mehdi Torabi y Ali Appour.

Cabe recordar que, en las últimas horas, y pese a los rumores que lo vinculan con sentarse en el banquillo del Barcelona, Xavi había asegurado que aún es muy pronto para pensar en el primer equipo azulgrana. "No me veo todavía. No puedo comenzar mi carrera como entrenador del primer equipo del Barça, no es normal. Tengo que ser prudente y consciente que son etapas que se deben ir quemando. Yo también me debo probar como entrenador. Es una etapa nueva, empiezo de cero, y sería muy precipitado ahora volver a Can Barça o coger un equipo de Primera, ya no sólo el Barça, que son palabras mayores. Por tanto, tiempo al tiempo", avisaba la semana pasada.

Xavi es uno de los jugadores con más títulos de la historia. No sólo del Barcelona, que también, sino del fútbol mundial. En ese sentido, el nacido en Terrassa dejará la práctica de fútbol profesional con un palmarés inagotable que incluye la friolera de 34 títulos: 27 con el Barcelona, 3 con la Selección española y 4 con el Al Sadd de Qatar. Además del Mundial Sub 20 con La Rojita en 1999...