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El seleccionador de Países Bajos, Xavi Hernandez, ha expresado su entusiasmo tras el sorteo de cuartos de final de la Nations League de la UEFA, que enfrentará a su equipo con Portugal. Xavi considera que la eliminatoria a doble partido será una prueba clave para medir la evolución de su plantilla, que aspira a alcanzar la fase final de cuatro equipos.

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Un gran duelo espera al equipo de Xavi

El sorteo celebrado en Nyon ha dejado preparado un atractivo enfrentamiento para marzo de 2027 entre Países Bajos y una Portugal que también busca regularidad. Para Xavi, el partido será una ocasión perfecta para medir el nivel actual de su equipo en el panorama internacional. Países Bajos llegó a esta fase tras acabar segundo de su grupo, mientras que su rival encabezó el Grupo 4 por delante de Noruega, pese a sufrir recientemente una dura derrota por 4-1 ante Dinamarca.

Pese a la irregularidad de los últimos resultados, incluida una abultada derrota por 5-0 ante Alemania, Xavi ve similitudes entre ambas selecciones, inmersas en periodos de cambio estructural. «Es una prueba muy buena para nosotros. Están en una situación similar. Son dos equipos en transición», afirmó Xavi en los canales oficiales de la KNVB. «Cualquiera de los posibles rivales habría supuesto un gran desafío. No será fácil, pero Portugal tampoco lo ha tenido siempre fácil».

En busca de hacer historia ante un rival conocido

Portugal sigue siendo un rival formidable: ganó la primera edición de la Nations League en 2019 tras derrotar a Países Bajos en la final. Hernandez tiene presente aquel precedente y la experiencia ganadora del conjunto portugués. Reconoció que la actual generación de jugadores de la selección portuguesa cuenta con la valiosa experiencia de haber levantado trofeos, un obstáculo que su joven equipo neerlandés deberá aprender a superar si quiere triunfar.

Además, estos cuartos de final marcan una nueva etapa para el rival tras la retirada de Cristiano Ronaldo del fútbol internacional, después de cerrar su legendaria carrera con 146 goles. «Esta generación tiene experiencia ganando títulos», señaló Xavi. «A partir de ahora vamos a analizar a Portugal a fondo. Vi su partido contra Gales. Ganó 2-3, sufrió mucho, pero ganó. Es un grupo con talento. Todo el mundo estará preparado».

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Con la vista puesta en la Eurocopa

Para el cuerpo técnico neerlandés, estos partidos tienen una finalidad que va mucho más allá del título de la Nations League. Con la Eurocopa en el horizonte, Xavi considera que estos encuentros oficiales son la mejor forma de reproducir las exigencias de un torneo. Cree que enfrentarse a rivales de primer nivel es la única manera de garantizar que sus jugadores lleguen preparados, tanto psicológica como tácticamente, a las grandes citas.

«Eso también es lo que necesitamos. Jugamos muy bien en casa contra Alemania, pero muy mal fuera. Ahora sabemos cómo funcionan las cosas ante las grandes selecciones. Nos estamos preparando para una Eurocopa. La Nations League es un torneo que ha ido ganando valor en los últimos años y también es una preparación perfecta para ella», añadió el seleccionador.

La gestión de un calendario cargado

Los cuartos de final llegarán en un momento decisivo de la temporada de clubes, cuando las competiciones europeas entren en su tramo final. Xavi espera poder contar con sus jugadores clave durante ese periodo de gran exigencia. «A menudo es entonces cuando todos están en su mejor momento, siempre que los jugadores se mantengan en forma. Ojalá podamos preparar esos partidos con un grupo en forma y fuerte. Son partidos bonitos que esperamos con ganas», concluyó.