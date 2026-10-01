La selección neerlandesa reanuda este jueves por la noche la Nations League con un partido a domicilio en Grecia y ante Grecia. El seleccionador Xavi ya ha dado a conocer qué once jugadores serán titulares.

Bart Verbruggen mantiene la confianza de Xavi y empezará bajo palos. Denzel Dumfries (derecha) y Micky van de Ven (izquierda) serán los laterales en la defensa de cuatro que emplea el técnico español.

Jan Paul van Hecke, que se cayó de la convocatoria por lesión, será sustituido por Jurriën Timber, que formará como central derecho junto al capitán Virgil van Dijk.

Joey Veerman vuelve a tener un puesto en el once de Xavi, que deja en el banquillo a Ryan Gravenberch y Tijjani Reijnders. Guus Til tendrá la oportunidad de mostrarse como '10', mientras que Quinten Timber deberá guardar el equilibrio.

Ruud Gullit se mostró muy satisfecho en Rondo con el trabajo de Crysencio Summerville y Mexx Meerdink, que marcó dos veces el domingo en Belgrado. Ambos atacantes también serán titulares contra Grecia.

Xavi tuvo que tachar el nombre de Cody Gakpo por una lesión, por lo que el jugador ha abandonado la concentración de la selección neerlandesa. Ruben van Bommel tendrá ahora su oportunidad como extremo izquierdo.

Alineación de Grecia: Tzolakis; Saliakas, Mavropanos, Retsos, Tsimikas; Karetsas, Kourbelis, Androutsos, Tzolis; Pavlidis, Ioannidis.

Alineación de Países Bajos: Verbruggen; Dumfries, J. Timber, Van Dijk, Van de Ven; Veerman, Til, Q. Timber; Summerville, Meerdink, Van Bommel.