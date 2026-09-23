Xavi explica por qué Weghorst no es necesario contra Alemania

Xavi prefiere no hablar de los jugadores que no ha seleccionado para este parón internacional, según se desprende de una entrevista con Ziggo Sport. El seleccionador de la selección neerlandesa decidió, entre otras cosas, no convocar a Wout Weghorst.

El reportero del canal de pago señala que la selección de Países Bajos suele trabajar con un plan B. Sin embargo, Xavi no ve utilidad en ello y explica por qué ahora no necesita a Weghorst.

«Tenemos otros planes. Hay delanteros importantes en la lista. Prefiero no hablar de los jugadores que no están en la lista», subraya el técnico español un día antes del encuentro con Alemania en la Nations League.

«Y para los otros jugadores que no están en la lista, la lista volverá a estar abierta en noviembre», deja Xavi la puerta entreabierta de cara al futuro para, entre otros, Weghorst.

Xavi ya dejó claro el lunes, en una comparecencia ante la prensa, que Weghorst todavía no está descartado. «La puerta está abierta para todos, así que también para él», trasladó el seleccionador al delantero del FC Twente.

Weghorst, en cualquier caso, nunca renunciará a la selección neerlandesa, tal y como dijo la semana pasada a RTV Oost. «Es el mayor orgullo representar a tu país. Sé que he tenido mi valor. Si ahora deciden darle un enfoque distinto, están en su perfecto derecho. Yo estaré disponible en todo momento para la selección de Países Bajos.»

El espigado delantero suma 53 internacionalidades (14 goles) con la selección de Países Bajos. Weghorst disputó, entre otras citas, dos Mundiales y una Eurocopa.