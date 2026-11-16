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Xavi elige a Quinten Timber para sustituir al lesionado Frenkie de Jong en el partido del lunes contra Alemania en la Liga de Naciones. El seleccionador de Países Bajos explica a la NOS los motivos de su decisión.

«Tiene capacidad para jugar tanto en defensa como en ataque. Quinten puede abarcar todo el campo», afirma Xavi desde el Olympiastadion de Berlín.

«Veremos muchas transiciones. Y él puede afrontarlas. Quinten puede desenvolverse en cualquier situación sobre el campo», asegura el seleccionador de Países Bajos, que confía plenamente en el sustituto de De Jong.

A continuación, le preguntan a Xavi si la titularidad de Timber cambia algo para Joey Veerman. ¿Se espera que el centrocampista del Borussia Dortmund asuma el papel de De Jong?

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«Hoy es diferente. Alemania presiona y a veces marca al hombre. Tenemos que salir de la presión y encontrar al jugador en la segunda línea», explica Xavi sobre cómo quiere contrarrestar al equipo alemán.

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«Ellos tienen que ganar. Así que será un partido interesante. Será diferente, porque vamos a atacar y defender de otra manera. Juegan con un sistema distinto al de Grecia», señala el técnico español, que espera un duelo diferente al del pasado viernes.

«Nos adaptaremos al partido. Pero lo haremos bien. Alemania quiere el balón, y nosotros también. Por eso habrá muchas transiciones. El objetivo es tener el balón, pero ellos quieren lo mismo».

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Alemania debe ganar para alcanzar los cuartos de final de la Liga de Naciones como segunda clasificada. Según Xavi, eso no cambia la forma de jugar de Países Bajos. «Ni el sistema ni la actitud. Queremos ganar y causar una buena impresión. Así que esta es una buena prueba para nosotros».

Rafael van der Vaart entiende la elección de Quinten Timber. «Alemania tiene un buen centro del campo. En ese caso necesitas a un jugador dinámico, capaz de recuperar balones».

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«Teun Koopmeiners es un buen jugador. Si llevas una ventaja amplia contra Grecia, entiendo que le den entrada. Pero no me sorprende que Xavi elija ahora a Quinten Timber», concluye el analista.