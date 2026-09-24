Mexx Meerdink y Ruben van Bommel debutaron este jueves con la selección de Países Bajos. Ambos dejaron una excelente impresión ante Alemania, también en el seleccionador Xavi Hernández.

Meerdink sustituyó en la primera parte al lesionado Brian Brobbey, mientras que Van Bommel entró en el equipo en la recta final. El delantero del PSV dio en el tiempo de descuento una asistencia descomunal a Cody Gakpo, con la que Países Bajos rescató un empate 1-1.

Xavi no deja lugar a dudas sobre la asistencia de Van Bommel. “Esto demuestra carácter. Hoy fue su primer partido con la selección de Países Bajos e hizo la diferencia. Cody también, por supuesto”, dijo el seleccionador español, mientras volvía a ver las imágenes del 1-1.

“Esto es lo que necesitamos. Este es un jugador top”, afirmó Xavi, entusiasmado con Van Bommel. “Estoy muy feliz por Ruben. Creemos en él y lo ha demostrado. También se lo merecía, porque tiene una personalidad fantástica.”

Para Xavi, esa personalidad no se refleja solo en el magnífico centro con el exterior del pie, sino también en la acción previa: la recuperación del balón. “Recuperó el balón. Después llegó el gran centro.”

Xavi también está sumamente satisfecho con el otro debutante, Meerdink. “Lo hizo de maravilla. Es una pena para Brian (Brobbey, N. de la R.), porque peleó duro con los defensas alemanes. Pero Mexx también lo hizo de maravilla.”

“Trabajó duro para el equipo, se sacrificó. Presionó mucho al portero, ahora debe de estar agotado. Pero estoy muy contento por ellos”, concluyó Xavi.