La confianza de Flick y el impacto de sumar minutos con el primer equipo

En declaraciones a los canales oficiales de la RFEF, Espart confesó que no anticipaba un papel tan destacado tan pronto en su carrera. Sin embargo, sostuvo que siempre se sintió preparado para el reto si se le presentaba la oportunidad. «Soy muy joven y poder jugar tantos minutos en el Barça no era algo que esperara, pero sí sabía que, si llegaba el momento, era capaz», explicó el joven. Su irrupción no solo ha sorprendido al mundo del fútbol, sino que también ha tenido un profundo impacto en su círculo más cercano. Según se informa, su familia y sus amigos, todos seguidores del conjunto azulgrana desde siempre, están asimilando con dificultad su repentino ascenso al estrellato.

El orgullo que genera este salto es una gran fuente de motivación para el adolescente, mientras sigue manejando la presión del fútbol profesional. Espart destacó la alegría que su éxito ha traído a quienes le rodean, al afirmar: «Mis amigos y mi familia, al ser muy del Barça ellos también, están alucinando. Me hace sentir muy orgulloso ver que están tan felices por mis éxitos». Es probable que esa influencia, que le mantiene con los pies en la tierra, sea crucial mientras sigue equilibrando las expectativas de la afición del Barcelona con su propio desarrollo profesional bajo la atenta mirada del cuerpo técnico en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Versatilidad y la evolución táctica de una joya de La Masia

Una de las principales razones de la rápida integración de Espart en la dinámica del primer equipo es su notable flexibilidad táctica. Los entrenadores modernos valoran a los jugadores capaces de actuar en múltiples zonas, y la joven promesa del Barcelona encaja perfectamente en ese perfil. Aunque muchos aficionados le han visto entrar en la línea defensiva, su formación futbolística comenzó en una zona completamente distinta del campo. Reveló que pasó la inmensa mayoría de sus años de desarrollo como ancla en el centro del campo antes de que un cambio táctico durante su etapa en el Cadete B cambiara por completo el rumbo de su carrera. Esa capacidad de adaptación se ha convertido en su seña de identidad en la élite.

Espart detalló su recorrido posicional, destacando cómo pasó de ser pivote en el centro del campo a convertirse en un recurso defensivo multifuncional. «Lo primero que soy es jugador», señaló. «He jugado toda mi vida como pivote, pero en mi segundo año de cadete me pusieron de lateral derecho y lo hice bien. Fui subiendo y lo hice como lateral, pero si faltaba un centrocampista, podían ponerme ahí. Eso gustó bastante y en el Barça he jugado como lateral izquierdo, puedo jugar como interior... Al principio me costó bastante. Había asumido que jugaba como lateral y si me ponían de “6” me costaba adaptarme. Pero te acostumbras. Siempre he dicho que lo importante es jugar».

Esta mentalidad de anteponer al equipo ha permitido a Hansi Flick utilizar a Espart como una navaja suiza táctica, cubriendo huecos en toda la línea defensiva y en la sala de máquinas siempre que las lesiones o el cansancio golpean a la plantilla. Ya sea incorporándose por la izquierda o aportando estabilidad defensiva en el puesto de mediocentro, sigue siendo evidente la comodidad del joven con el balón, una seña distintiva de la formación en La Masia. Al asumir cada rol que se le ha ofrecido, Espart se ha asegurado seguir siendo indispensable en la dinámica del primer equipo, demostrando que su solvencia técnica va acompañada de una gran inteligencia futbolística y de una disposición constante para aprender sobre la marcha.

Ambición internacional y el sueño de La Roja

Actualmente, una pieza vital en la selección española sub-21, Espart es muy consciente

Al reflexionar sobre su situación actual y sus objetivos de futuro, Espart no ocultó su ambición de llegar a lo más alto del fútbol internacional. «Estar ahí con la selección absoluta sería increíble, ahí es donde están los mejores. Es algo con lo que sueñas desde pequeño», admitió. Pese al atractivo del combinado absoluto, sigue profundamente comprometido con sus actuales responsabilidades internacionales, y añadió: «En la sub-21 tenemos un gran equipo, jugadores de una calidad excelente, y fuera del campo nos llevamos muy bien. Siempre he disfrutado estando con la selección, es un motivo de orgullo y soy muy feliz». Mientras sigue brillando con su club y con su país, parece solo cuestión de tiempo que esos sueños de infancia se conviertan en realidad.