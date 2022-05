Xavi: "Cuando digo que en noviembre estábamos mal no es una crítica a Koeman"

El Barcelona ya está clasificado para la Champions League de la próxima temporada. La victoria en el último segundo en el Benito Villamarín ante el Real Betis le metió matemáticamente en la edición 2022-23 de la máxima competición europea de fútbol. Objetivo cumplido. Pero ahora queda otro, quedar segundo en la tabla clasificatoria de LaLiga por varios motivos, sobre todo económicos. No se ingresa lo mismo quedando segundo o siendo tercero, además de conseguir plaza para la Supercopa de España que se tiene que disputar en Arabia Saudí a principios del próximo año, que también garantiza 8 millones de euros al club. Para ello, el Barça debe seguir sumando de tres en tres en LaLiga.

El próximo encuentro es este martes (21:30h) en el Camp Nou, ante un Celta de Vigo que ya tiene la salvación en el bolsillo. Xavi Hernández, que no podrá disponer de Sergio Busquets por sanción, ha querido dejar claro que el equipo está mejor que meses atrás sin poner el foco sobre el anterior entrenador, Ronald Koeman. Estas han sido las reflexiones del técnico egarense:

Seguir con buenas sensaciones: "Es una buena prueba para nosotros. Tenemos el objetivo de Champions cubierto. Nos queda esa segunda posición que nos daría pie a jugar la Supercopa y para terminar bien la temporada. El Celta es un gran equipo, utiliza un sistema muy marcado, es un equipo con alma ofensiva que te quiere quitar el balón. Vendrán sin presión por haber conservado ya la categoría. Es una prueba importante para nosotros. Tenemos que mejorar en el juego, no perder tantos balones y conseguir tres puntos muy importantes para esta segunda plaza. Tenemos que mejorar en las sensaciones y en juego".

Qué quiso decir con la palabra 'pulcritud': "Es hacer más acciones buenas que malas en el juego y esto pasa por no perder el balón. Todavía tenemos muchas pérdidas, tenemos que minimizarlas porque nos condiciona. Nos decimos a nosotros mismos que no jugamos bien y le damos de comer al contrario. En este sistema que queremos implementar es muy importante no perder el balón, ser responsables. Nos tiene que doler perder el balón. Por eso pido esa pulcritud. Presionamos bien, recuperamos balones en campo contrario, pero todavía tenemos que jugar mejor con el balón. Esas pérdidas innecesarias que tenemos las tenemos que minimizar".

La baja de Busquets, sin recambio: "No hay un perfil exacto como Busi en el equipo. Es una baja muy importante. Tenemos que encontrar este reequilibrio cuando no esté. Hay varias opciones y veremos de cara a los próximos años, porque Busquets no es eterno. Es importante que la planificacion del club vaya por ahí. El Barça tiene que tener a dos jugadores por posición y hay posiciones que no las tenemos dobladas".

Un '9' para el Barça: "Es importante reforzarse cada año, independientemente de si ganas o pierdes. Y todavía más si pierdes. Este año no será positivo porque no hemos ganado ningún título y tenemos que reforzarnos. Tenemos la situación económica que tenemos, tiene que salir gente para que entren otros. Es una situación complicada, de las más difíciles de la historia del club. Pero nos tenemos que reforzar si queremos ser competitivos, es evidente, lo ha visto todo el mundo. Veremos entre todos qué podemos hacer".

Implicación en los fichajes: "Estoy muy a gusto. Con el presidente estoy encantado, con el director de fútbol Mateu, con Jordi. Somos una piña, hemos hecho un grupo fantástico. Respetan mi opinión. Voy a estar pendiente de todo, a ver lo que podemos planificar y lo que se puede hacer. Y trabajar, reforzarse, intentar mejorar para ser más competitivos. Pero todavía queda temporada. La hemos salvado, podría haber sido peor".

Miedo por la situación económica: "Hemos hecho un diagnóstico futbolístico. Luego está el económico, que no me pertenece. Intentamos solucionarlo entre todos. Somos muy claros en lo que queremos para el año que viene y a partir de ahí, todo lo que se pueda hacer lo vamos a hacer".

Qué espera del equipo: "Sobre todo, clasificarse para la Supercopa. Lo tenemos en nuestra mano, dependemos de nosotros. Que a falta de tres jornadas estemos clasificados para la Champions es una noticia muy positiva. Tenemos que jugar con tensión, trabajar y tener buenas sensaciones. Tenemos que ganar estos tres partidos".

Recuperación de Ansu Fati: "Está bien. Hay que ir con cautela y con precaución después de una lesión tan larga, pero está bien. No cambia mi discurso, le veo feliz, ha marcado gol y diferencias, que para eso está. Estoy contento por él. Quedan tres partidos y está al 100%. Tenemos un plan hecho para él para que la carga no sea tan fuerte. Jugar 90 minutos sería un riesgo para él para no lesionarse otra vez. Pero el plan es claro y estará bien, al 100%".

Trabajo psicológico con Ansu: "Sí, con Ansu y con todos. No solamente trabajamos a nivel futbolítico, sino también físico, nutricional y psicológico. Hacemos un seguimiento personal de cada jugador, estamos muy encima".

Haaland al City: "No es oficial. Cuando lo sea me lo preguntas otra vez. ¿Para nosotros? Muy difícil por la situación económica, es una realidad. Muy difícil".

Reunión con Haaland y decisión final: "No diría tanto, no voy a faltar al respeto a otros proyectos. El nuestro no es el único válido. El City tiene un bagaje tremendo. Si pasa lo que estáis diciendo será por el tema financiero, no tengo ninguna duda. Varias veces he estado en Múnich".

Salidas en verano: "Lo tenemos bastante claro. Es difícil cambiar la opinión que tenemos marcada. Lo tengo siempre bastante claro con los jugadores. Luego veremos qué podemos hacer y qué no podemos hacer. La situación económica nos marca mucho, veremos cómo lo solucionamos. Dependerá de lo económico. Si quieres algo y no lo puedes tener porque no tienes dinero tienes que obrar de otra manera. El guión es fácil, dependerá del dinero que hagamos una cosa u otra. Es dura la situación, pero es nuestra realidad".

Mensaje a los que dicen que el equipo no ha mejorado: "No se trata de que triunfe yo. Muchas veces utilizan al antiguo entrenador para comparar. Se trata de que el Barça reflote y que triunfe el barcelonismo. Comparan números de Koeman u otros entrenadores conmigo. Koeman hizo un gran trabajo y nosotros estamos intentando hacerlo también, porque el equipo estaba en una situación muy dura. Acepto las críticas, pero creo que hemos mejorado mucho, sinceramente. De noviembre hasta aquí hemos hecho partidos excelentes, muy buenos, no tan buenos y malos. Los números están ahí. Y eso no es una crítica a Koeman. Cuando digo que en noviembre estábamos mal no es una crítica a Koeman. El Barça estaba así, no por Koeman. Y si hay críticas hacia mí las aguanto, pero para el bien del Barça. Pero es negar una evidencia. El equipo ha mejorado. Ponlo desde el primer partido contra el Espanyol al último en el campo del Betis. El equipo ha mejorado y mucho, es una evidencia".

Salida de Riqui Puig: "Al final hablamos de jugadores que serán importantes en estos tres partidos. Esto mejor a final de temporada, con los objetivos cubiertos. Es demasiado pronto para hablar de salidas y entradas. Estamos planificando, sí, pero primero tenemos que enfocarnos en estos tres partidos".

Renovar a Dembélé: "No tengo dudas con Ousmane, está generando muchas cosas. Genera mucho peligro por la banda derecha. Es un futbolista diferencial. Le ha faltado quizás el gol. Muy satisfecho con él. El nivel de juego ha sido muy bueno. El club sabe mi idea de cara al año que viene, pero hay unas negociaciones, hay un representante, un jugador y un club. Que encajen no será fácil. Ojalá se pueda quedar, porque estoy convencido de que nos va a ayudar si se queda".