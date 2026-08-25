Xavi ya ha dejado atrás su primera rueda de prensa como seleccionador de la selección neerlandesa. El español se desenvolvió con solvencia en inglés y respondió a las preguntas de los periodistas presentes, salvo una.

«Una pregunta más sobre la situación internacional en el fútbol», se escuchó desde la sala. «Tanto dentro como fuera del campo hay muchas críticas hacia la FIFA y Gianni Infantino. El lunes se pronunciaron varias leyendas de la FIFA, se pronunció la KNVB, se pronunció la UEFA. ¿Cuál es su visión sobre la situación actual?»

Xavi dejó claro de inmediato que no estaba dispuesto a responder a esa pregunta. «¡No quiero hablar de eso! Gracias». El seleccionador quería hablar exclusivamente sobre la selección neerlandesa.

Sin embargo, la pregunta no surgió de la nada. La FIFA e Infantino están últimamente en el centro de las críticas, y varias organizaciones exigen la salida del presidente. Así, distintas organizaciones, entre ellas la KNVB, ya se han pronunciado con dureza.

Sin embargo, Xavi no quiso entrar en ese asunto durante su primera comparecencia ante los medios como seleccionador de la selección neerlandesa.

Tras su breve reacción, el técnico español no ofreció más explicaciones sobre su postura. A continuación, volvió a centrarse en las cuestiones deportivas en torno a la selección neerlandesa.

En ese sentido, Xavi habló, entre otras cosas, de su convicción en cuanto al estilo de juego y de los internacionales neerlandeses que militan en Arabia Saudí. También hubo un breve momento para el talento del AZ Kees Smit.