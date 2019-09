Xavi: "Catar no es democrático, pero su sistema funciona mejor que el español"

Entrevista concedida al diario ARA

Sus palabras están trayendo cola. Xavi Hernández, actual entrenador del Al Sadd catarí y exjugador del Barça y de la selección española, ha concedido una larga entrevista en el diario Ara en el que ha vuelto a criticar a las instituciones españolas por su gestión de la situación en Cataluña, y ha asegurado que funciona mejor que pese a no ser una democracia. Xavi comentó lo siguiente: "No vivo en un país democrático, pero creo que el sistema de aquí funciona mejor que el de allí", dijo el ex jugador azulgrana en referencia a Catar y España.

También le preguntaron si ejercerá su derecho al voto en las elecciones generales de noviembre. "Tendré que votar, claro. Quiero lo mejor para mi futuro y el de mis hijos. Y lamentablemente veo que España no funciona de la mejor manera". El exfutbolista asegura que echa de menos su casa y "sobre todo la familia". Eso sí, Xavi también ve que el país donde ahora mismo vive también tiene "ventajas". Por ejemplo, "la tranquilidad, la seguridad... No tenemos llave de casa, dejas el coche en marcha... Mi mujer incluso me dice que si podemos seguir aquí también será mejor para nuestros hijos. Ambos han nacido aquí. En Catar la gente es feliz", apunta Xavi.

De su experiencia en su actual club, el Al Sadd, Xavi explica que "Mi jefe es el hermano del emir. Todos sueñan con ganar la Champions asiática. Ya estamos en semis. Es un equipo serio y con gente con experiencia y carácter como Gabi, un líder absoluto, dos coreanos que aportan mucho y un goleador como Bounedjah, además de la base de la selección catarí. Aquí estoy muy bien", explica el ex jugador del FC y de la selección española.