Xavi: "Arturo Vidal te da intensidad, ritmo, sacrificio... es un futbolista completo"

El ex astro culé se deshizo en elogios para un mediocampista que vivirá una competencia de lujo para ganarse un puesto de titular.

Xavi ganó quince títulos con el Fútbol Club -incluidas cuatro -, conoce de memoria ese mediocampo y proyecta un futuro cercano auspicioso para esa zona del juego con alusiones directas a Arturo Vidal y Frenkie de Jong, que bien podrían disputar por una camiseta en el once de Ernesto Valverde.

Según el ex volante, en una conferencia de prensa, “el Barça tiene unos centrocampistas de altísimo nivel, y Arturo Vidal te da muchísimas cosas. Te da intensidad, te da ritmo, te da sacrificio, roba balones, no los pierde con facilidad tampoco. Me parece un futbolista completo y que puede dar muchísimas cosas en muchos partidos. Yo creo que van a participar todos, o casi todos. Hay suficientes partidos para participar. Me parece un futbolista de muy buen nivel, como (Frenkie) de Jong, evidentemente, ya se le vio el partido el otro día. Es un futbolista que puede marcar una época en el Barcelona. Tiene dominio del juego, lo ve fácil, no pierde balón y luego trabaja en defensa. Es sacrificado. Es un futbolista de un altísimo nivel”.

4 de agosto, ¿primer partido del Rey?

Junto a Vidal y de Jong, Txingurri cuenta con Sergio Busquets, Ivan Rakitic, Carles Aleñá, Arthur, Rafinha y Riqui Puig, más Sergi Roberto y Philippe Coutinho que cumplen en el mediocampo si los relegan desde sus espacios más habituales, que son respectivamente el lateral derecho y la punta izquierda, aunque Nélson Semedo y Antoine Griezmann pueden aparecer allí. En total son diez nombres para tres lugares.

Una considerable cifra de 2.748 minutos (entre todas las competencias) sumó el formado por en la temporada 2018-19, antes de viajar a con la Selección de a quedarse con el cuarto lugar de la competición. No la tendrá fácil en su regreso al gigante español, pero Hernández confía en su calidad.