Xavi anuncia la alineación de Países Bajos: este es el sustituto de Frenkie de Jong

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La selección de Países Bajos se enfrenta este lunes a Alemania, tres días después de su contundente victoria por 7-0 ante Grecia en el Johan Cruijff ArenA. El seleccionador Xavi ya ha anunciado su alineación, con Quinten Timber como sustituto de Frenkie de Jong, baja por lesión. El gran duelo en el Olympiastadion de Berlín comenzará a las 20:45.

De Jong causó baja el sábado por lesión y, por tanto, no estará en Berlín. Xavi ya había descartado a Virgil van Dijk y Brian Brobbey, que se perdieron la goleada ante los griegos.

Bart Verbruggen defenderá la portería este lunes en Alemania. No hay cambios en defensa, por lo que serán titulares, de derecha a izquierda, Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven y Jurriën Timber.

Quinten Timber ocupará el lugar de De Jong en el centro del campo. Joey Veerman y Tijjani Reijnders completarán esa línea de la selección neerlandesa.

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Tampoco hay novedades en el ataque de Países Bajos. Crysencio Summerville abrió el marcador ante Grecia y tendrá otra oportunidad por la derecha. Donyell Malen, que también marcó, será el delantero centro y Cody Gakpo deberá crear peligro desde la izquierda.

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Países Bajos lidera el grupo B de la Liga de Naciones, con once puntos en cinco partidos. Alemania está a tres puntos del equipo de Xavi y ocupa la tercera posición.

Alineación de Alemania: Ter Stegen; Treu, Schlotterbeck, Tah, Brown; Kimmich, Pavlovic; Gruda, Wirtz, Scherhant; Havertz

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Alineación de Países Bajos: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van de Ven, J. Timber; Q. Timber, Veerman, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo.