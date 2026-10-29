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El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, ha calificado la Carabao Cup como la prioridad «menos importante» del club esta temporada después de que su equipo cayera por la mínima en Anfield. El Chelsea quedó eliminado ante el Liverpool en la tanda de penaltis tras un tenso empate 1-1 en la cuarta ronda de la competición.

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El Chelsea sufre la crueldad de los penaltis en Anfield

Morgan Rogers adelantó al Chelsea desde el punto de penalti, pero Cody Gakpo igualó para el Liverpool, también de penalti, y el partido terminó 1-1 el miércoles por la noche. El encuentro acabó decidiéndose en una tanda de penaltis, en la que los locales se impusieron por 6-5 después de que el defensa del Chelsea Wesley Fofana estrellara su lanzamiento en el poste.

Pese a la eliminación, el equipo visitante ofreció una actuación defensiva firme en Anfield. El portero Mike Penders destacó en el Chelsea y aportó una solidez decisiva atrás para mantener el partido igualado durante toda la primera parte.

Alonso lamenta lo ajustado del duelo tras caer en los penaltis

Al analizar la tanda, el excentrocampista del Liverpool aceptó la crueldad de la derrota, pero elogió el esfuerzo de su equipo. «Siempre que llegas a los penaltis, alguien sentirá que es duro quedar eliminado de la competición», declaró Alonso. «Todo estuvo muy igualado entre los dos equipos. En los penaltis puede pasar cualquier cosa.

«Han rendido a un nivel suficiente para competir en Anfield. Encajamos el penalti y el partido quedó empatado. Fue un encuentro muy igualado entre los dos equipos.

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«Desde luego, el resultado no es el que queríamos. No es lo que esperábamos antes del partido. Sabes que, una vez que llegas a los penaltis, habrá un equipo que acabe triste. En este caso, somos nosotros».

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El entrenador del Chelsea también destacó las intervenciones decisivas de su portero. «Mike Penders ha tenido una actuación sólida», añadió Alonso. «No concedimos muchas ocasiones, pero él se mostró bastante seguro y firme en sus intervenciones. Eso fue muy importante para nosotros en la primera parte».

La eliminación de la Carabao Cup, un «pequeño revés» para el Chelsea

Pese a la decepción, Alonso encontró aspectos positivos en la actuación general de su equipo. «Pero diría que hemos jugado a un nivel competitivo muy alto y que hemos tenido una buena actuación», afirmó. «Creo que mostramos una mejoría. Eso era lo que queríamos. Jugamos con valentía. El partido estuvo muy, muy igualado. Podría haber caído de cualquier lado. Ninguno de los dos equipos tuvo muchas ocasiones».

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El entrenador también explicó que su equipo tuvo que hacer ajustes tácticos durante el partido. «Y también hemos intentado superar momentos difíciles. Después de la lesión, tuvimos que afrontarla y cambiar algunas cosas», señaló, antes de restar importancia al torneo. «Pero es un pequeño revés en esta competición. Probablemente sea la competición menos importante para nosotros este año, así que tenemos que pasar página».

Que Alonso reste importancia a la copa resulta especialmente llamativo dado que el Chelsea no compite en Europa esta temporada, lo que deja al equipo con pocas oportunidades de conquistar títulos.

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Con la vista puesta en el fin de semana, Alonso recalcó que la liga tiene prioridad absoluta. «Esto es fútbol. Forma parte de nuestro trabajo. Estábamos mostrando un buen nivel y eso es lo que hace falta para venir a estadios como este», declaró. «Y en cuanto salgamos de Anfield, nuestra atención estará puesta en el sábado, en la Premier League. Eso es lo principal y lo más importante. La Premier League es nuestra prioridad. No tenemos mucho tiempo para recuperarnos porque el partido es el sábado, a primera hora, así que tenemos que cambiar el chip bastante rápido».

Poco tiempo para preparar un duelo clave de la Premier League

El Chelsea afronta un rápido cambio de escenario mientras se prepara para enfrentarse este sábado, a primera hora, a un Manchester United que atraviesa dificultades en la Premier League. La cercanía entre ambos partidos deja a la plantilla muy poco tiempo para recuperarse y obliga a Alonso a apartar rápidamente la atención de sus jugadores de la eliminación copera del miércoles para centrarla de nuevo en sus principales objetivos ligueros.

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Mientras tanto, la victoria del Liverpool mantiene vivo al equipo en la Carabao Cup. El conjunto de Anfield volverá a jugar en casa en cuartos de final, donde recibirá al Bournemouth con una plaza en semifinales en juego.