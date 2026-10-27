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Xabi Alonso ha insistido en que celebrará si el Chelsea marca ante su antiguo club, el Liverpool, en la Carabao Cup en Anfield. El Chelsea tendrá que hacerlo sin su delantero brasileño estrella Joao Pedro, que estará varias semanas de baja por un problema en el muslo sufrido durante el entrenamiento de la víspera de la deslucida derrota por 2-0 del sábado ante el Tottenham Hotspur en el derbi disputado en Stamford Bridge.

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Alonso promete celebrar los goles contra el Liverpool

Alonso guarda un gran cariño al Liverpool, donde jugó durante cinco años, ganó la FA Cup y conquistó la Champions League de 2005 tras marcar el gol del empate contra el AC Milan en Estambul. Sin embargo, antes de la eliminatoria de la Copa de la Liga, el entrenador del Chelsea dejó claro que no imitará las celebraciones discretas de algunos jugadores cuando se enfrentan a sus antiguos clubes.

«Por supuesto que lo celebraré, sin duda», dijo Alonso. «Con todo el respeto, porque le tengo mucho cariño al Liverpool desde mi etapa como jugador. Pero ahora tengo otro papel. Tengo que apoyar a mi equipo. Tengo que apoyar a mi club. Lucho por mi club y, si marcamos, lo celebraré con todo el respeto».

La lesión de Joao Pedro deja al Chelsea con pocas opciones en ataque

Se espera que Pedro se pierda el desplazamiento a Anfield y los partidos de la Premier League contra el Manchester United y el Sunderland, por lo que el jugador de 25 años estará de baja al menos hasta el próximo parón internacional. Eso deja a Alonso con dos delanteros centros: Danny Welbeck, de 35 años, y Emmanuel Emegha, que aún no ha jugado desde su llegada en verano procedente del Estrasburgo.

Se espera que Welbeck sea titular, después de que ante el Tottenham solo entrara en el minuto 88 pese a estar en plena forma. Alonso optó en su lugar por Geovany Quenda y utilizó a Morgan Rogers como falso nueve, pero al Chelsea le costó generar peligro y recurrió a menudo a los balones largos a la desesperada.

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Alonso explica su decisión sobre el Liverpool y respalda a Wirtz

Alonso podría haber estado en el banquillo local de Anfield si su carrera como entrenador hubiera seguido otro rumbo. Su nombre ya se vinculó al Liverpool en 2024, cuando Jürgen Klopp iba a marcharse. Preguntado por ello, respondió: «Bueno, en aquel momento estaba en el (Bayer) Leverkusen y conocía la situación, pero decidí quedarme. Esa fue mi decisión entonces».

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Alonso entrenó a Florian Wirtz en el Leverkusen y, en respuesta a las críticas al fichaje del jugador por el Liverpool por 116 millones de libras, afirmó: «Una de las principales razones por las que estoy aquí es el tiempo que pasé con él en el Leverkusen. Era un jugador especial. Me ayudó muchísimo. Aprendí mucho de él y, ahora que está en el Liverpool, sigo su trayectoria. Sabemos que dar el siguiente paso siempre es interesante y está encontrando su camino».

¿Qué les espera a Alonso y al Chelsea?

El Chelsea viaja a Anfield con el objetivo de recuperarse de su derrota en el derbi, y es probable que Welbeck lidere el ataque contra el antiguo club de Alonso.

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Después, el Chelsea se enfrentará al Manchester United y al Sunderland en la Premier League antes del parón internacional, y Alonso tendrá que encontrar la manera de marcar goles sin Pedro en los tres partidos.



