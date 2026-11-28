Compartir Sigue a GOAL en Google

La presión sobre Xabi Alonso aumenta después de que el Chelsea encadenara su tercera derrota consecutiva en la Premier League al caer 3-2 ante el Nottingham Forest el viernes por la noche. En una jornada tensa, en la que Wesley Fofana fue abucheado por sus propios aficionados tras una polémica entrevista, el técnico pidió unidad a todo el club.

Anuncios

El Chelsea encadena su tercera derrota

La mala racha del Chelsea en la Premier League continuó el viernes por la noche con una derrota por 3-2 a domicilio ante el Forest . Fue su tercer tropiezo liguero consecutivo y aumentó la presión sobre el entrenador Xabi Alonso. El Forest tomó la iniciativa con una espectacular volea de Igor Jesus al comienzo del partido, antes de que Morgan Gibbs-White marcara dos goles para dar la victoria al conjunto local. El suplente Emmanuel Emegha firmó un doblete para los visitantes, pero sus goles acabaron siendo insuficientes.

Más allá del resultado, la jornada estuvo marcada por la tensión en la zona de la afición visitante. Fofana se convirtió en blanco de sus propios seguidores, que abuchearon al defensa cada vez que tocó el balón .

Alonso pide unidad en el vestuario

Pese a la creciente tensión en el campo y en las gradas, Alonso salió de inmediato en defensa de Fofana durante la rueda de prensa posterior al partido. El técnico del Chelsea insistió en que todo el club debe permanecer unido para superar este mal momento.

«Tenemos que mantenernos unidos. Necesitamos a todos los que están en el vestuario, a todos los integrantes del equipo», dijo Alonso, según recoge TNT Sports. «Tenemos que ayudarnos, atravesar juntos estos momentos difíciles y no dejar a nadie de lado.

Anuncios Anuncios

«Tenemos que apoyar a todos, porque necesitamos a todos y necesitamos a la afición. Necesitamos a todos los jugadores. Tenemos que mantenernos unidos porque, si no, las cosas se complicarán aún más. Eso es lo que queremos hacer».

Related Topics

Por qué la afición del Chelsea se volvió contra Fofana

El enfado con Fofana se debió a una entrevista no autorizada con el youtuber francés Zach Nani. En las imágenes, el defensa pareció bromear sobre el penalti que falló el mes pasado en la tanda que el Chelsea perdió ante el Liverpool en la Copa de la Liga.

Según se ha informado, el francés pidió disculpas a sus compañeros por esos comentarios, pero su noche ante el Forest fue de mal en peor cuando cometió el penalti que dio lugar al segundo gol de Gibbs-White.

Anuncios

Preguntado por si la reacción hostil de la afición dificultaría volver a alinear a Fofana, Alonso evitó comprometerse: «Acaba de terminar el partido y estoy pensando en los próximos encuentros. Ya veremos», respondió.

Un futuro incierto para Alonso y Fofana

Alonso afronta ahora una situación delicada mientras prepara los próximos partidos del Chelsea. Las tres derrotas consecutivas en la Premier League ya han aumentado la presión sobre el entrenador, que apenas tiene margen de error.

Anuncios

Decidir cómo gestionar la situación de Fofana será uno de sus dilemas más urgentes en los próximos días. Reintegrar a un jugador que ha perdido el apoyo de los aficionados desplazados conlleva riesgos evidentes, aunque Alonso se ha comprometido públicamente a mantener unido al equipo.