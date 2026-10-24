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Xabi Alonso ha confirmado que Joao Pedro se perderá el partido de la Premier League entre el Chelsea y el Tottenham del sábado tras lesionarse en un entrenamiento. El internacional brasileño, el jugador más destacado del Chelsea esta temporada con cinco goles y tres asistencias en seis partidos de liga, se someterá ahora a más pruebas para determinar el alcance de su problema de rodilla.

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Pedro, ausente de la convocatoria del Chelsea

El Chelsea ha sufrido un duro revés para su derbi londinense contra el Tottenham, con Pedro ausente de la convocatoria. Según Sky Sports, el delantero quedó descartado tras sufrir una lesión que está siendo evaluada por los servicios médicos del club.

Pedro había sido fotografiado entrenando el viernes, pero no se consideró que estuviera en condiciones de jugar. En su ausencia, Alonso dio a Geovany Quenda su primera titularidad de la temporada en la Premier League. El Chelsea llegaba al partido cuarto en la clasificación, con 13 puntos.

Alonso confirma que Pedro se lesionó en un entrenamiento

Alonso explicó que el problema surgió durante los últimos preparativos del Chelsea para el partido y reconoció que el club no sabrá cuál es su gravedad hasta que se le realicen pruebas.

En declaraciones a Sky Sports, Alonso dijo: «Ayer, durante el entrenamiento, notó algo y ahora mismo tiene algo de líquido, así que tenemos que hacerle pruebas para saber cuál es la gravedad de la lesión. Es decepcionante, pero tenemos que seguir adelante». Es un contratiempo importante, ya que Pedro suma cinco goles y tres asistencias en solo seis partidos de liga esta temporada.

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Penders sustituye en la portería al lesionado Martinez

La ausencia de Pedro no fue el único cambio que Alonso se vio obligado a hacer tras la victoria del Chelsea por 2-0 sobre el Everton el pasado fin de semana. Mike Penders entró en el equipo en lugar de Emi Martinez, que fue retirado en camilla tras un choque en el Hill Dickinson Stadium y desde entonces ha sido operado con éxito de una fractura de mandíbula.

Josh Acheampong, Maxence Lacroix y Levi Colwill conservaron sus puestos en defensa por delante de Penders. El Tottenham, por su parte, llegaba al derbi 17.º en la clasificación, con seis puntos, tras lograr su primera victoria de la temporada al imponerse por 3-1 al Coventry City en su último partido.

Qué les espera a Pedro y al Chelsea

El Chelsea aguardará con inquietud los resultados de las pruebas de Pedro en los próximos días. Alonso espera que el problema de rodilla sea leve para que el delantero pueda regresar pronto y mantener su buen estado de forma mientras el Chelsea intenta seguir entre los cuatro primeros y conquistar títulos en las copas nacionales.