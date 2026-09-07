El técnico del Chelsea, Xabi Alonso, habría querido ficharlo, pero Georginio Wijnaldum prefiere quedarse en Arabia Saudí. El internacional neerlandés, que ha sido 96 veces internacional, ha firmado un contrato de un año con Al-Ittihad y, por tanto, no regresará a la Premier League.

Y eso que el ya veterano centrocampista, de 35 años, conocía perfectamente Inglaterra: allí jugó primero durante un año en el Newcastle United, antes de vivir entre 2016 y 2021 la etapa más exitosa de su carrera con la camiseta del Liverpool.

Con los Reds ganó, entre otros títulos, la Champions League y la liga. Después pasó por la Roma y el PSG, antes de vestir durante tres años la camiseta del Al Ettifaq.

Sin embargo, su contrato allí había expirado en verano, por lo que Wijnaldum también habría podido firmar con el Chelsea como jugador sin equipo, incluso después del cierre del mercado de fichajes, club con el que también se dice que hubo conversaciones.

El Chelsea ha llevado a cabo este verano, con el nuevo entrenador Xabi Alonso (44), un cambio perceptible en su estrategia de fichajes . Además de apostar por estrellas de renombre, el conjunto londinense también confía en veteranos que deben aportar sus cualidades de liderazgo al equipo. Así, además del delantero Danny Welbeck (35), también llegó Jordan Henderson (36), compañero durante muchos años de Wijnaldum en el Liverpool.