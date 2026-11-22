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Xabi Alonso lucha por conservar su puesto en Stamford Bridge después de que una desastrosa racha culminara en una humillante derrota en casa. Han advertido al español de que su etapa en el oeste de Londres podría acabar pronto si no logra una mejora inmediata y drástica tanto en los resultados como en el juego.

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Stamford Bridge se vuelve contra Alonso durante la dura derrota

La frustración se apoderó de Stamford Bridge el sábado, cuando el Chelsea se hundió y perdió 4-1 ante el Leeds . El tropiezo llegó después de una derrota por 1-0 ante un Sunderland en apuros dos semanas antes y de una inusual derrota en casa frente a su rival Tottenham.

La afición expresó su enfado y, cuando entró Malo Gusto, dirigió al banquillo cánticos de «no sabes lo que haces». Aunque se reconoce que sus métodos necesitan tiempo para asentarse, los cambios de Alonso han sido cuestionados en repetidas ocasiones.

Cundy, tajante sobre la «vergonzosa» actuación

El exjugador del Chelsea Jason Cundy hizo una dura valoración en talkSPORT tras el hundimiento ante el Leeds y advirtió de que, sin una reacción inmediata, se avecina un cambio.

«Estamos fatal. Jugamos tan mal, fue tan malo… No me puedo creer lo que acabo de ver», dijo Cundy. «Fue una actuación preocupante, preocupante. Si esto sigue así, Alonso no conservará su puesto, te lo digo gratis».

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Señaló las derrotas consecutivas ante Sunderland y Leeds, ambos en apuros, y condenó el desplome. «No puedes hacer lo que hiciste contra el Sunderland, no puedes hacer lo que hiciste hoy contra el Leeds y perder esos dos partidos», añadió. «Hoy estuvimos vergonzosos, absolutamente vergonzosos. Todavía intento encontrar las palabras… A medida que pasaban los minutos, nosotros empeorábamos y el Leeds mejoraba».

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La distancia con el Arsenal crece y preocupa acabar en la mitad baja

Tras 11 jornadas de la Premier League, el Chelsea ocupa el octavo puesto y ya está a 12 puntos del líder, el Arsenal. El retroceso ha llevado a Cundy a preguntarse en qué posición acabará el club.

«Casi no me puedo creer lo mal que estuvimos, en serio, no estoy bromeando. Estoy preocupado… Me preocupa cómo va a ir esta temporada», admitió Cundy. «De verdad, ahora estoy preocupado… Me preocupa lo que nos espera esta temporada».

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Y añadió: «Voy a ser completamente sincero: no sé si vamos a acabar… Parecemos carne de la mitad baja de la tabla, claramente carne de la mitad baja… Cualquiera podría habernos ganado, estuvimos así de mal. Me cuesta mucho entender cómo pudimos jugar tan mal».

Le esperan pruebas decisivas ante rivales en apuros

Alonso afronta una prueba inmediata con dos partidos consecutivos contra equipos próximos a la zona baja de la tabla. El Chelsea visitará al Nottingham Forest, que atraviesa dificultades, el próximo fin de semana, antes de recibir una semana después al Crystal Palace, amenazado por el descenso. Con la presión en aumento, cualquier resultado que no sean dos victorias podría acabar con sus opciones de seguir en el cargo.