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El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, ha descartado tajantemente que Cole Palmer estuviera en algún momento cerca de fichar por el Manchester United durante el mercado de verano. El técnico español insiste en que el internacional inglés sigue siendo una pieza fundamental del proyecto en Stamford Bridge, pese a atravesar un periodo difícil la temporada pasada.

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Zanjadas las especulaciones del verano

Palmer, nacido en Mánchester y seguidor del United desde niño, fue relacionado insistentemente con un fichaje por el club de Old Trafford durante el último mercado de fichajes. Los rumores cobraron fuerza tras una temporada muy frustrante para el atacante en el oeste de Londres.

Un problema persistente en la ingle lastró buena parte de su temporada anterior y lo limitó a solo 34 partidos entre todas las competiciones, muy lejos de los 52 que disputó el año previo. El consiguiente bajón de rendimiento dio pie a afirmaciones de que no estaba a gusto en el club. Sin embargo, sus problemas físicos ya están completamente superados y el Chelsea aseguró su futuro a largo plazo con un nuevo contrato a principios de este mes.

Alonso descarta la salida de Palmer

Los dos rivales de la Premier League sí mantuvieron conversaciones durante el verano sobre un traspaso de Andrey Santos. Pese a ese diálogo entre los clubes, Alonso recalcó ante los periodistas el viernes por la tarde que el futuro de Palmer nunca se puso sobre la mesa.

Para zanjar definitivamente los rumores, el entrenador del Chelsea insistió en que la continuidad de su delantero estrella nunca estuvo en duda. «No hubo conversaciones sobre [su salida] y siempre formó parte de los planes», afirmó Alonso. «No se habló de que no siguiera aquí».

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Dar la talla en los grandes partidos

Con el mercado de fichajes cerrado y Palmer plenamente recuperado, la atención vuelve a centrarse en su rendimiento sobre el terreno de juego. Al delantero le ha costado en ocasiones influir en los partidos contra los rivales tradicionales del «Big Six», un aspecto en el que su entrenador quiere que mejore. Alonso quiere que sus atacantes estén a la altura y firmen una actuación que deje huella.

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«Todos deben mostrar su mejor nivel en todos los partidos, pero en los grandes a veces es más difícil por la calidad del rival y la calidad del encuentro», explicó Alonso. «Tenemos que ayudar a los atacantes a recibir el balón en el lugar adecuado, a participar y a estar conectados con el juego».

Una prueba crucial en Stamford Bridge

El Chelsea recibe al Manchester United este sábado en un partido de Premier League en el que hay mucho en juego. Con un nuevo contrato y sus problemas físicos superados, Palmer tiene una gran oportunidad para responder al reto de su entrenador y desarbolar al club al que apoyaba de niño.