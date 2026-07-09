X se desata: ¿debería haber recibido Marruecos una tarjeta roja directa contra Francia?

Durante el Francia-Marruecos del jueves, Issa Diop susurró a Ousmane Dembélé justo antes de que Kylian Mbappé lanzara un penalti. El defensa marroquí no fue sancionado.

Antes del descanso, Francia obtuvo un penalti por falta de Noussair Mazraoui sobre Mbappé. Dembélé tomó el balón, lo que hizo pensar que iba a lanzarlo.

Mientras el VAR revisaba la jugada, ambos hablaron brevemente y Diop se llevó la mano a la boca en dos ocasiones.

La FIFA ha introducido una norma para este Mundial: los jugadores que hablen con la mano delante de la boca a un rival deben ser sancionados con tarjeta roja directa.

Ya sucedió en el Turquía-Paraguay: Miguel Almirón fue expulsado por hablar así a Mert Müldür.

En el caso de Diop no parecía que le dijera algo ofensivo a Dembélé, pero el reglamento no distingue entre comentarios ofensivos o no.

En X, los usuarios reaccionaron: «Diop se tapó la boca, pero no hubo tarjeta», escribió uno. Otro añadió: «El árbitro y el VAR lo dejaron pasar».