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Wouter Goes y Sydney van Hooijdonk siguen sin ser los mejores amigos. Ambos protagonizaron varios duelos intensos durante el PEC Zwolle-AZ (1-1), pero, tras el partido, fue sobre todo el delantero del PEC quien se quejó: «Esos pellizcos me vuelven loco».

Goes tuvo suerte de terminar el partido en Zwolle, ya que podría haber sido expulsado por una segunda amarilla tras cometer una falta sobre Ibrahim Cissoko. Él lo ve de otra manera.

«Creo que la primera amarilla fue una sanción muy severa», declaró Goes ante las cámaras de ESPN. «Creo que esta sí es una segunda amarilla, sin duda. Pero pienso que no me la muestra porque la primera amarilla no tenía ningún sentido».

Goes reconoce su error y admite que podría haber acabado expulsado. «No ha sido inteligente por mi parte. En realidad, creo que debería mostrarme esta tarjeta. Es una segunda amarilla, pero eso demuestra que la primera no tenía ningún sentido. Ahí no pasó literalmente nada».

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Goes vio la primera amarilla por sujetar a Van Hooijdonk antes de un saque de esquina. El delantero del PEC también fue amonestado en esa acción. «Creo que el árbitro no ha jugado al fútbol. No estoy de acuerdo con esto», afirmó Goes.

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El defensa del AZ y de la selección sub-21 de Países Bajos tampoco quedó nada satisfecho con el árbitro Marc Nagtegaal. «No se puede hablar con él en absoluto, nos sacó la amarilla directamente. Primero nos advierte, pero después ya no pasa mucho más. No estoy de acuerdo, pero así es el fútbol».

Tras el partido, también preguntaron a Van Hooijdonk por sus duelos con Goes. Su respuesta dejó claro que habían reaparecido algunas viejas costumbres del defensa. «No le sorprenderá, pero me pregunto por qué no se ven esos pellizcos», dijo molesto el delantero del PEC.

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«Por lo visto, ni el VAR ni el árbitro pueden percibirlos, pero esos pellizcos me vuelven loco. Me parece raro que después nos saquen la amarilla a los dos. Mañana tendré un moratón en el bíceps», lamentó Van Hooijdonk.

No es la primera vez que Van Hooijdonk y Goes protagonizan duelos intensos. En agosto de 2025, durante el NAC-AZ, la situación también se descontroló. Entonces, el árbitro Jeroen Manschot expulsó al por entonces delantero del NAC tras un leve contacto con Goes. El defensa montó mucho teatro en aquella acción.