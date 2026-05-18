Wouter Goes se enfrenta en directo a las duras palabras de Wesley Sneijder: su mirada lo dice todo

Wouter Goes se mostró satisfecho con su evolución esta temporada en elprograma «Rondo» de Ziggo Sport. El defensa del AZ respondió a las duras críticas de los analistas.

«Ahora deberían sancionarlo con cinco partidos. Así se acabaría de una vez. Así te librarías inmediatamente de ese comportamiento enfermizo. ¡Pero si es un comportamiento enfermizo, tío!», se escucha a Wesley Sneijder en el resumen de Ziggo Sport.

Al verlas, Goes sonríe: sabe que ha madurado. «Hubo un tiempo en que creí necesitar eso para jugar bien, pero ahora veo que no me define».

«En los últimos meses juego con agresividad, pero sin payasadas», añade. «El chico del campo es muy distinto al de fuera: es una máscara; olvidas las cámaras y te lanzas a la batalla. Solo vives ese momento».

«Claro, luego piensas: ¿fue inteligente? Pero en el momento no lo piensas. Ahora lo veo y me alegro, porque me ayudó a crecer. Sigo adelante».

Además, trabaja con un preparador mental que le ayuda a mantenerse tranquilo antes y durante los partidos; así, aunque los rivales intenten provocarlo, él procura no perder la calma. «Sabes que los jugadores experimentados te van a buscar, con la esperanza de que el árbitro se lo trague», concluye el defensa.

«Ahora intento tomármelo con calma y reírme. Si lo comparas con la temporada pasada, la final de la copa contra el Go Ahead Eagles… Ese es el aspecto del que me siento más orgulloso esta temporada», concluye Goes.

Ziggo Sport