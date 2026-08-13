Wouter Goes se ha sincerado en el Cor Potcast sobre sus hábitos en los entrenamientos del AZ. El defensa afirma que en esos momentos se lo toma con más calma que en los partidos, aunque también reconoce que ha habido 'rifirrafes' con (ex)compañeros.

Goes provoca con regularidad frustración y enfado en sus rivales, que le acusan de juego sucio. El jugador de 22 años, natural de Ámsterdam, reconoce que no le incomoda ese tipo de comportamiento, aunque asegura ser una persona distinta en los entrenamientos.

"No, en los entrenamientos en realidad soy bastante más tranquilo. Si se lo preguntas a mis compañeros, dirán lo mismo. En los entrenamientos sí soy intenso, pero no piso directamente los callos a mis compañeros ni nada de eso."

Algunos compañeros, de hecho, le pedían que sí mostrara en los entrenamientos su conocido estilo de juego. "Con (Lequincio, red.) Zeefuik siempre era divertido en los entrenamientos, porque él también quería que yo le apretara. Siempre era una bonita batalla."

Zeefuik fue cedido la pasada temporada al Heracles Almelo, y se cruzó con Goes cuando tocó el partido fuera de casa contra el AZ. Ambos protagonizaron duelos muy calientes y, al final, Zeefuik se negó a darle la mano a Goes.

"Para mí, un partido es distinto a un entrenamiento", continúa Goes. "Entonces le presto todavía más atención. Entonces no le veo como mi amigo, no. Entonces de verdad le veo como mi rival. Entonces no le voy a considerar un amigo."

Goes sabe que sus rivales directos suelen estar muy alterados al final. "Creo que eso también pasó con Zeefuik. Que pensó: ¿qué está pasando aquí? ¿Pero si solo somos amigos?"

"Con Mexx Meerdink, por cierto, también tuve muchísimos rifirrafes en categorías inferiores. Él siempre era muy intenso. Con él sí que he acabado un par de veces cara a cara en los entrenamientos. Él también sabe hacerlo cuando de verdad está encendido."

"Creo que les gusta mucho", responde después Goes a la pregunta sobre cómo cree que sus compañeros ven 'ese aspecto' de su juego. "Pero les gusta que no sean ellos mismos. Sí tengo la sensación de que alguien en el equipo tiene que ser así."

"Necesitas a alguien que sea intenso", afirma Goes, a quien por último le preguntan si se arrepiente de algo. "Sinceramente creo que todo pasa por una razón. También he podido crecer por todo lo que he vivido. Así que en realidad no me arrepiento de nada", concluye Goes.

El central ha comenzado muy bien la temporada con la victoria en la Supercopa de los Países Bajos ante el PSV (0-4) y el triunfo por 2-0 frente al ADO Den Haag en la primera jornada de la Eredivisie. En ambas ocasiones disputó el partido completo.