Wout Weghorst vive un momento extremadamente doloroso en el minuto 61 en De Grolsch Veste

Wout Weghorst no viene de firmar el mejor partido de su carrera. El delantero del FC Twente, según Jeroen Kapteijns, de De Telegraaf, sufrió sobre todo consigo mismo ante el FK Qarabag este jueves por la noche y fue sustituido tras una hora de juego.

El Twente se enfrentó primero al Qarabag en la eliminatoria a doble partido en su propio Grolsch Veste. Tras una hora de juego, los Tukkers lo estaban pasando visiblemente mal (0-1 abajo) y John van den Brom intentó mover piezas.

Después de haber afirmado anteriormente que Vennegoor of Hesselink era su segundo delantero, el técnico dio entrada a Sam Lammers al cabo de una hora de juego.

El delantero, de quien en Enschede consideran que está siendo tratado de forma escandalosa, sustituyó a Wout Weghorst. Su entrada fue recibida con un fuerte aplauso, mientras Weghorst abandonaba claramente disgustado el terreno de juego.

“Wout Weghorst, que una vez más lucha consigo mismo, tiene que abandonar el campo. Un cambio que es recibido con una sonora ovación en el Grolsch Veste. Un momento muy doloroso para Weghorst”, afirmó Jeroen Kapteijns, de De Telegraaf.