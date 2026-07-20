Wout Weghorst toma una decisión importante sobre la selección holandesa

Wout Weghorst vivió un Mundial decepcionante con Holanda, eliminada en octavos por Marruecos. Aun así, el alto delantero no piensa retirarse de la selección.

«Nunca podré agradecer lo suficiente a la selección holandesa; jugar con ella me llena de un orgullo inmenso», afirma el combativo delantero del FC Twente en una entrevista con Voetbal International.

No obstante, ha transmitido a la KNVB su crítica sobre lo que debe mejorar. «He expresado a los responsables mi opinión y mi percepción. Uno se entrega por completo, así que la situación debe coincidir con tus convicciones y tu mentalidad. Creo que ya es hora de dar pasos en ese sentido, aunque sé que esto generará comentarios».

El delantero suplente de la selección holandesa sabe que deberá seguir rindiendo, incluso con un nuevo seleccionador. «Debo seguir marcando goles y estar a la altura para formar parte del equipo. En este Mundial, aunque solo jugué un partido, tuve un impacto inmediato».

Se refiere a la asistencia a Cody Gakpo en el 1-0 contra Marruecos. No bastó: Holanda desperdició la ventaja y cayó en los penaltis.

«Creo que estuve un minuto en el campo. Y también en los penaltis creo que volví a demostrar mi valía», afirmó Weghorst, quien, al igual que Teun Koopmeiners, no falló desde los once metros.

Con 33 años, Weghorst acumula 53 partidos con Holanda y 14 goles.