Wout Weghorst ha hablado sobre la cuestionada mentalidad del FC Twente. Al delantero «no le sientan muy bien» algunas de las declaraciones que se han hecho últimamente sobre su club, según se desprende de una entrevista con Tubantia.

La semana pasada, el Twente logró una meritoria victoria a domicilio ante el AZ (0-2), pero servirá de poco si el equipo no le da continuidad este fin de semana contra el Excelsior. «Si nos fijamos en la cultura del club, el FC Twente suele perder en el momento decisivo. Tenemos que acabar con eso», dijo la semana pasada el director deportivo Erik ten Hag.

A Weghorst también le molesta que el Twente se haya labrado esa imagen. «Oigo demasiado a menudo que perdemos contra los clubes de la mitad inferior de la tabla. Es algo que no me sienta muy bien».

«No puede ser una opción que vuelva a pasarnos. Si ha ocurrido en el pasado, vale, pero eso ya quedó atrás. El entrenador también nos lo ha dicho. Nos centramos en el presente, en el día de hoy, para no volver a cometer los mismos errores».

¿Le cabrea ese catastrofismo? «No, no diría que me cabrea. Simplemente no me gustan ese tipo de comentarios. Hay que estar concentrado y preparado», afirmó Weghorst, que recordó el partido en casa contra el FC Utrecht de hace dos semanas (derrota por 1-2).

Próximos partidos EXC Eredivisie 08:30 TWE

«Si ves cómo jugamos la primera parte... Lo hicimos tan bien... Por eso me enfureció tanto que dejáramos escapar el partido así. Simplemente por desconectar durante un cuarto de hora, por no centrarnos en aquello para lo que estamos en el campo».

«Puedes cometer errores, eso forma parte del juego, pero siempre tienes que asegurarte de estar concentrado cada segundo del partido, en cada momento, con ganas de ganar», concluyó el jugador, internacional en 53 ocasiones con la selección de Países Bajos.