Wout Weghorst firma un fantástico hat-trick en la primera parte con el FC Twente: «Al estilo de Zlatan»

Wout Weghorst firmó el domingo su primer triplete en la Eredivisie y no necesitó ni una parte para conseguirlo ante el Excelsior. ESPN: el analista Karim El Ahmadi reconoció al descanso estar profundamente impresionado por Weghorst, pero también por Sondre Ørjasaeter, que dio cuatro (!) asistencias en esa primera mitad.

Que el Twente esté ofreciendo una exhibición se debe en parte a Nesto Groen. El delantero del Excelsior golpeó en el hombro a Robin Pröpper con la pierna levantada y el árbitro Erwin Blank lo expulsó con roja directa.

Siete minutos después llegó el primer gol del Twente. Ørjasaeter superó por la izquierda a su marcador y puso un centro preciso para Weghorst, que se impuso con facilidad a Jan Plug y cabeceó a la red: 0-1. «Una buena jugada. No se le ve hacer eso muchas veces con la pierna izquierda», analizó El Ahmadi sobre el veloz extremo noruego.

«Creo que Weghorst está contento y que también habían hablado de ello. ¡Demuestra que quizá centra mejor con la izquierda que con la derecha!». El 0-2 fue de una belleza excepcional. Daan Rots pasó a Weghorst, que encontró a Younes Taha con un magnífico taconazo. Weghorst recibió el balón de vuelta y jugó de primeras para Ørjasaeter, que se lo devolvió al delantero, que había seguido su carrera, para que culminara la magnífica jugada con un gol.

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«Este gol también fue fantástico», señaló El Ahmadi. «La combinación y el movimiento posterior: no se ve mucho a Weghorst hacer esto, pero fue fantástico. Tienen bastante variedad a la hora de combinar y seguir moviéndose. Es un golazo».

Unos minutos después, Weghorst completó su triplete. El delantero controló un centro de Ørjasaeter, quién si no, a lo Bergkamp, antes de rematar con convicción con la derecha al palo corto. «Al estilo de Zlatan», afirmó El Ahmadi.

«Esto fue realmente fantástico. Otra asistencia de Ørjasaeter; Weghorst lo hace todo bien. Se le veía mirar como diciendo: "¡Todo entra!"», añadió El Ahmadi. Thomas van den Belt y Daan Rots también marcaron para el Twente antes del descanso. La vaselina de Van den Belt, en particular, fue para enmarcar.