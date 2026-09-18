Wout Weghorst no forma parte de la primera convocatoria de la selección de Países Bajos bajo el seleccionador Xavi. El delantero de 34 años del FC Twente ya se esperaba en cierta medida su ausencia y contempla la posibilidad de que su carrera internacional haya llegado ahora a su fin.

Weghorst debutó en 2018 contra Inglaterra con la selección de Países Bajos y desde entonces ha disputado 53 partidos internacionales. En ellos, el veterano firmó catorce goles y disputó dos Mundiales y dos Eurocopas.

Que ahora falte en la convocatoria de Xavi no fue una sorpresa total para Weghorst. “Ya tenía un poco esa sensación”, aseguró Weghorst ante RTV Oost. “La preconvocatoria se dio a conocer hace unas tres semanas y sabía que yo no estaba en ella. Entonces, en las últimas semanas lo he dado todo”, dice con una sonrisa. “Pero no, no estoy.”

El atacante puede entender en parte la decisión del nuevo seleccionador. “Te haces mayor, 34 años. Nuevo seleccionador, quizá nueva generación. En el Mundial sí tuve la sensación de que podía ser mi última oportunidad. Nunca se sabe en el fútbol, ahora no estoy, ya veremos en el futuro.”

Weghorst subraya que él nunca cerrará la puerta a la selección de Países Bajos. “Nunca renunciaré.”

“Es el mayor orgullo representar a tu país. Sé que he tenido mi valor. Si ahora eligen darle otro enfoque, están en su pleno derecho. Estaré siempre disponible para la selección de Países Bajos.”

El delantero espera, por tanto, para ver si en el futuro vuelven a recurrir a él. “Quizá dentro de poco me echen muchísimo de menos y quizá no en absoluto. Entonces será una buena señal de que a nuestro país le va muy bien. Y de que quizá en el futuro podamos tener mucho éxito.”