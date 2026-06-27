Wout Weghorst abandona definitivamente el Ajax y firma por dos años con su nuevo club

Wout Weghorst regresa al FC Twente, según anunció este sábado el club de Enschede. El experimentado delantero llega del Ajax sin coste de traspaso y firma por dos años, hasta mediados de 2028.

El delantero, de 33 años y actualmente en el Mundial con Holanda, ha declarado en la web del club:

«Este fichaje es muy especial para mí. Estoy orgulloso de vestir la camiseta del FC Twente la próxima temporada. De niño celebré con el club la Copa de 2001 y 2011 en De Kuip, en 2010 viví el título en la Oude Markt y he disfrutado muchas noches europeas en De Grolsch Veste».

«Son recuerdos inolvidables. Se me han cumplido muchos sueños, pero quedaba uno: cerrar el círculo. Desde la próxima temporada daré todo para celebrar éxitos con el FC Twente, esta vez como jugador», afirma Weghorst.

El director técnico Erik ten Hag, quien lo fichó, también valoró la incorporación. «Estamos muy orgullosos de que Wout Weghorst juegue en el FC Twente. ¿A quién no le ilusiona que un delantero de la selección holandesa, con más de cincuenta partidos internacionales, se una a tu club? Es una oportunidad única. Es un profesional total y el ejemplo perfecto de lo que se logra cuando te entregas al máximo».

«Un jugador con un palmarés así suele estar fuera de nuestro alcance, pero su llegada demuestra ambición y fuerza de voluntad. Como chico de la región, Wout quiere lograr algo grande con el FC Twente. Estamos convencidos de que desempeñará un papel clave en los futuros éxitos del FC Twente. Wout nos aportará algo especial», concluye Ten Hag.

Con este traspaso nacional, Weghorst pone fin a su etapa en el Ajax, donde marcó 20 goles y dio 6 asistencias en 65 partidos oficiales.