Cómo ver el Wolverhampton Wanderers vs Charlton Athletic con una VPN

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Previa del partido

Championship - Jornada 16 21 nov 2026 - 10:00 Molineux Stadium

El Wolverhampton Wanderers recibe al Charlton Athletic en el Molineux Stadium en un partido de la Championship de la EFL. El equipo de Cesar Peixoto busca prolongar su buena racha reciente ante un Charlton que intenta frenar una caída perjudicial.

El Wolves llega en buen momento. Ha ganado tres de sus últimos cinco partidos de Championship y ha empatado los otros dos, por lo que no ha perdido en ese periodo. Su encuentro más reciente terminó con un empate 1-1 ante el Wrexham, pero las victorias anteriores frente al Bristol City, el Cardiff City y el Watford reflejan el impulso con el que llega el equipo a Molineux.

La situación del Charlton es mucho más delicada. El equipo de Nathan Jones solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos de Championship, ha perdido cuatro y ha encajado muchos goles durante esa racha. La victoria por 2-1 ante el Sheffield United en su partido más reciente supuso un respiro, pero las tres derrotas consecutivas anteriores frente al Watford, el Norwich City y el Middlesbrough dejaron al descubierto graves problemas defensivos.

En la clasificación de la Championship, el Wolves ocupa la cuarta posición y está plenamente metido en la lucha por el ascenso, mientras que el Charlton es 19.º y se encuentra inmerso en la zona de descenso. La distancia entre ambos equipos en la tabla refleja la distinta trayectoria de sus temporadas hasta ahora.

Sobre el papel, este partido tiene más importancia para uno de los equipos que para el otro, pero en la Championship los encuentros rara vez se desarrollan según lo que indica el estado de forma. El Charlton tendrá que ofrecer su mejor versión para sacar algo positivo de Molineux.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber para ver en directo el Wolverhampton Wanderers vs Charlton Athletic.

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