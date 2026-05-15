Wim Kieft ziet twee spelers opstaan bij Oranje en adviseert Ronald Koeman

In de nacht van donderdag op vrijdag zat Memphis Depay opnieuw niet bij de wedstrijdselectie van Corinthians. De spits was niet fit genoeg om te spelen. De vraag is echter of Memphis nog op tijd fit zal geraken. Wim Kieft weet wel wie zijn vervanger moet zijn, zo schrijft hij in zijn column in De Telegraaf.

Kieft is gecharmeerd van twee Nederlanders in de Serie A. Denzel Dumfries is na zijn terugkeer van een langdurige blessure in zeer goede vorm. “Hij kan in deze vorm bepalend zijn voor Nederland op het WK. Ronald Koeman zal de rechterflank zodanig moeten inrichten dat de kwaliteiten van Dumfries optimaal benut worden.”

Volgens Kieft maakt het type rechtsbuiten daarbij niet uit. “Het hangt af van wat het beste past bij Dumfries. Dan kan het Donyell Malen zijn of Teun Koopmeiners, als ze maar in dienst van Dumfries spelen, want hij is echt onmisbaar.”

De tweede Nederlander die furore maakt in Italië is Malen. De aanvaller is bij AS Roma vaak trefzeker. Daarom is hij ook het alternatief is in de spits, mocht Memphis niet op tijd fit zijn.

“Het is niet bij voorbaat gezegd, maar Malen verdient die kans wel in de spits, want hij is wel de aanvaller in vorm”, vindt de oud-voetballer. “Koeman heeft hem voornamelijk op rechts geposteerd, maar in de spits en op links komt hij beter uit de voeten.”

De speelstijlen van Malen en Memphis verschillen aanzienlijk. Kieft heeft daarom begrip voor de discussie dat de bondscoach de tactiek mogelijk moet aanpassen om de AS Roma-spits optimaal te laten functioneren.

“Met een fitte Depay aan boord zal Koeman niet veel aanpassen, maar anders is het te verantwoorden dat de bondscoach details aanpast om Malen in zijn kracht te zetten”, aldus Kieft, die benieuwd is hoe dat in aanloop naar het WK tegen Algerije of Oezbekistan uitpakt. "Hoe meer mogelijkheden, hoe meer kans Nederland heeft om ver te komen op het WK.”