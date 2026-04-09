Wim Kieft y René van der Gijp estallan en carcajadas al mencionar a un jugador del Ajax

Maarten Paes debería evitar el podcast «KieftJansenEgmondGijp» unos días. El portero del Ajax, de 27 años, ha sufrido burlas constantes en los últimos episodios.

En un silencio de KJEG Blessuretijd, René van der Gijp estalla en risas: «¡Wouter Paes!». Sus compañeros lo corrigen al instante.

Wim Kieft interviene: «¿De dónde es en realidad? ¿En qué equipo del Ajax jugaba? ¿En Estados Unidos? Oh...»

«Es bastante alto», insiste Kieft con cinismo. «¡Pero no sabe porterear!». Gijp se pregunta cómo acabó el Ajax con un portero como Paes: «¿Trabajó con Jordi Cruijff en Indonesia?».

El periodista Michel van Egmond resume su carrera con datos de Wikipedia: «Cero partidos con el NEC, cero victorias».

Van der Gijp se ríe cada vez más fuerte: «Ese fue el punto álgido de su carrera». Van Egmond concluye: «Bueno, ¿qué nos importa a nosotros todo esto?».

Fichado en febrero por 1,5 millones de euros procedente del Dallas, Paes tiene contrato con el Ajax hasta 2029. En sus primeros seis partidos de liga encajó siete goles y dejó la portería a cero en dos ocasiones. Suele fallar cuando busca la salida jugada.