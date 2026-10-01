Wim Kieft: «Veo sus cualidades, pero todo es tan atropellado y caótico...»

Wim Kieft y Rafael van der Vaart se muestran críticos con la actuación de Quinten Timber ante Grecia. El centrocampista volvió a ser titular el jueves por la noche con la selección neerlandesa, pero fue sustituido ya al descanso tras una complicada primera parte.

Timber comenzó en Tesalónica por segunda vez como titular con la selección de Países Bajos. Países Bajos firmó una primera mitad dramática y se marchó al vestuario con una desventaja de 2-0, tras lo cual el seleccionador Xavi decidió dejar allí, entre otros, al centrocampista.

Tras el partido, la actuación del centrocampista se analiza en el estudio de NOS. El presentador Sjoerd van Ramshorst le pregunta a Kieft por su valoración sobre Timber, a lo que el exdelantero deja poco lugar a dudas. “Inquieto. Veo sus cualidades, pero todo es demasiado acelerado. Siempre acaba siendo caótico”.

Según Kieft, el problema no está en las capacidades técnicas de Timber. “Eso no tiene nada que ver con la calidad futbolística, pero simplemente le falta una cierta calma y sencillez en su juego. A menudo quiere demasiado y, en sí, no es ninguna vergüenza querer demasiado”.

Van Ramshorst pregunta si Timber podría corregir fácilmente esa parte de su juego. “Lo dudo un poco, porque ya lo veo desde hace unos años en él”, afirma Kieft.

También Van der Vaart, que anteriormente se había mostrado muy positivo sobre Timber, ve que el centrocampista ahora mismo se queda a medio camino entre distintos roles. “Siempre he sido muy fan suyo cuando jugaba en el Feyenoord, pero tiene que centrarse en una sola cosa. Si quieres ser una especie de número diez o de ocho, quizá no sea lo bastante bueno para eso”.

Según Van der Vaart, por eso Timber tiene una elección clara sobre la mesa. “Simplemente decir: ‘Soy un centrocampista defensivo’, quizá él se considere demasiado bueno para eso. Se queda un poco a medio camino. Como jugador, tienes que tomar una decisión”.

Van der Vaart tiene un consejo claro para Timber: “Creo que la mejor elección es: voy a recuperar ese balón y se lo doy a los chicos que de verdad pueden dar ese pase. Entonces sí puede convertirse en un jugador fantástico”.