Wim Kieft ve cómo un jugador florece por completo tras su salida del Ajax

Wim Kieft se mostró este lunes en el pódcast KieftJansenEgmondGijp llamativamente positivo sobre Wout Weghorst. Cree que el delantero se ha quitado un peso de encima desde que cambió el Ajax por el FC Twente.

Kieft vio a Weghorst marcar el domingo de bella manera contra el FC Groningen, lo que permitió al FC Twente acabar sumando un punto en el norte del país. «Jugó francamente bien», fue la conclusión un día después.

«Empiezas a ver a Wout Weghorst de otra manera», prosigue Kieft su intervención sobre el muy comentado delantero de los Tukkers. «Si lo pones en el Ajax. Y sabemos que el Ajax lleva ya cinco años siendo una porquería, con todos los respetos. El delantero allí tiene que ser casi tan bueno como Van Basten. Pero en realidad no lo es nadie».

«Y entonces ves a Weghorst controlar un balón. Y todo ese asunto tan tosco. Pero ahora juega en el Twente, y lo miras de una forma muy distinta. Allí está mucho más en su sitio», da la impresión de que Weghorst ha florecido desde su llegada a Enschede. «Y, por supuesto, también ayuda que no te cambien cada partido. ¿Eso lo hacían constantemente en el Ajax, no? Entonces volvían a tener a Dolberg, y luego a este o a aquel».

«Así que allí está a gusto. Y esos futbolistas son iguales en todas partes. Piensan: qué chico más raro es ese. Pero si de vez en cuando metes una. Además, ¿no está bien tener en el vestuario a alguien que es un poco peculiar? ¿No es eso desternillante cada día?», plantea Kieft a sus compañeros de pódcast.

Weghorst marcó poco antes del descanso contra el FC Groningen, que había borrado una desventaja temprana ante el Twente. Ambos equipos se quedaron en un empate 2-2 tras un partido apasionante.

El Twente recibirá el miércoles al Telstar, que rescató un punto in extremis contra el SC Cambuur. Tres días después visitará el Grolsch Veste el ADO Den Haag, que ha arrancado mal la temporada.