Wim Kieft teme: «Holanda no debe perderlo para el resto del Mundial»

Wim Kieft sigue confiando en el internacional holandés Donyell Malen, tal como afirmó en su columna en De Telegraaf.

Kieft esperaba mucho de él en este Mundial: «Llegaba en plena forma al AS Roma, marcaba muchos goles y creía que haría lo mismo con Holanda».

Tras los amistosos y los duelos contra Japón y Suecia, advierte que Malen podría pasar de delantero a extremo derecho y, luego, al banquillo ante Túnez, sobre todo porque Brobbey y Summerville rinden a gran nivel.

Aun así, entiende que el seleccionador Ronald Koeman pueda darle una última oportunidad como extremo derecho ante Túnez: «Holanda ya está en la siguiente ronda y no conviene marginar a Malen. Es normal que dude, pero apenas van dos partidos».

«Quizá Koeman necesite mucho a Malen más adelante en este torneo. Para ese chico sería estupendo si pudiera marcar un gol contra Túnez», concluye el analista de Ámsterdam.

Malen ha jugado 55 partidos con Holanda, ha marcado 13 goles y ha dado 9 asistencias.

Además, Summerville y Memphis Depay, sus rivales en la delantera, están al borde de la suspensión para ese encuentro.