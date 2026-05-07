Wim Kieft sugiere un nombre para el Feyenoord, pero es corregido al instante

El Feyenoord busca un sucesor para Dennis te Kloese, quien dejará el club al final de esta temporada. Wim Kieft propone a un candidato para el puesto de director técnico, pero su sugerencia es rápidamente descartada en KieftJansenEgmondGijp.

«También está Paul Bosvelt, ¿no?», propone Kieft el jueves en la sección de preguntas del pódcast. «Me había olvidado por completo de él; estaba en el Go Ahead Eagles».

«No le apetece», corta el presentador Michel van Egmond. «Quiere mantenerse en un segundo plano. No creo que funcione, aunque ha hecho buen trabajo en el Go Ahead y es popular en De Kuip».

«Pero no quiere estar en primer plano en un puesto así», afirma Van Egmond, a quien Rob Jansen responde que eso no es imprescindible. «Lo quieras o no, eso es lo que pasa en el Feyenoord», replica el presentador.

Bosvelt jugó en el Feyenoord entre 1997 y 2003, periodo en el que ganó la liga y la Copa de la UEFA.

«A Earnest Stewart, del PSV, tampoco se le ve mucho en pantalla. A Sven Mislintat sí se le veía a menudo», añade Kieft en broma sobre el exdirector técnico del Ajax. «Él también lo hizo muy bien. Veinte años después, siguen en quiebra», y Jansen tampoco puede resistirse a lanzar una pulla al alemán.

Para el cargo técnico del Feyenoord suenan, entre otros, Oliver Ruhnert y Dévy Rigaux, según reveló Feyenoord Transfermarkt en X. Ambos han sido contactados y ya hay una propuesta concreta sobre la mesa.

Ruhnert está libre tras dejar el 1. FC Union Berlin, donde fue director de fútbol profesional y jefe de ojeadores. Rigaux, director deportivo del Club Brugge desde febrero de 2024, negocia desde hace tiempo con el club belga.