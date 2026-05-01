Wim Kieft: «Quizá haya salvado la carrera de Robin van Persie como entrenador»

Wim Kieft cree que la carrera de Robin van Persie se salvó gracias a Dick Advocaat, según su columna en De Telegraaf.

Este curso, Feyenoord atraviesa un momento complicado: bajo la dirección de Van Persie, el equipo de Róterdam no superó la fase de grupos de la Europa League y cayó en la segunda ronda de la Copa KNVB.

En la VriendenLoterij Eredivisie, el Feyenoord empezó bien, pero luego los resultados empeoraron. Aun así, el equipo permanece segundo, también porque sus rivales ceden puntos con frecuencia.

Tras los malos resultados, en marzo se anunció que Advocaat sería asesor de Van Persie hasta final de temporada. Desde entonces el equipo no ha perdido: empató con Ajax (1-1), Volendam (0-0) y NEC (1-1), y venció al Groningen (3-1).

Kieft ve una mejora en el juego del Feyenoord. «Van Persie se habrá dado cuenta ya de que iba por mal camino en su club. En los tres empates contra el Ajax, el FC Volendam y el NEC, y en la victoria sobre el FC Groningen, se notó la influencia del asesor Dick Advocaat», afirma el analista.

«Una constatación dolorosa para Van Persie tras sus discursos sobre el fútbol ofensivo. Con el nuevo enfoque realista, el Feyenoord se acerca a la Liga de Campeones y, de paso, quizá salva la carrera del técnico».

«A menos que los cambios recientes no le hayan hecho reflexionar; de lo contrario, seguirá atraendo la desgracia sobre sí mismo como entrenador», concluye Kieft.