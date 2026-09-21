Wim Kieft no entiende absolutamente nada de la forma de jugar del NEC en Europa, según ha dejado claro en Rondo de Ziggo Sport. Ante la Juventus, el equipo de Dick Schreuder jugó, como de costumbre, principalmente hacia delante, pero en parte por ello dejó enormes huecos atrás.
El partido terminó con una dolorosa derrota por 5-0, tras la cual Schreuder fue cuestionado por su manera de jugar. Sin embargo, el entrenador dejó claro después que no se arrepiente en absoluto de sus decisiones.
El presentador Wytse van der Goot señala en Rondo que, al menos, los de Nimega jugaron «a lo NEC» en Turín, pero Kieft no comparte en absoluto esa visión. “¿Puedo opinar sobre eso?”, interviene.
“Entonces veo a Dick Schreuder en una entrevista con Noa Vahle, y dice: ‘¿Pero qué se supone que tengo que hacer? ¿Meter a los once en nuestra propia área?’ Sí, ¿por qué no una vez?”, opina Kieft.
“Juegas contra un rival muy bueno, tienes muchísimas lesiones, además has perdido muchísima calidad. ¿De verdad no empiezas así, en el fondo, un partido que no puedes ganar de antemano?”
“¿No se puede jugar alguna vez de otra manera?”, se pregunta Kieft en voz alta. “Si en esas circunstancias es mejor... Me parece realmente muy ingenuo. Y una pena. Te cuesta puntos. No digo que de otro modo hubieras sacado un resultado, pero sí habrías tenido más opciones.”
Tras el parón de selecciones, el NEC podrá buscar la revancha en la Europa League. El 15 de octubre, el Levski Sofía visitará De Goffert.