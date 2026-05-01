Wim Kieft: «Es una constatación dolorosa para Robin van Persie»

Wim Kieft cree que la carrera de Robin van Persie se salvó gracias a Dick Advocaat, según su columna en De Telegraaf.

Este curso, Feyenoord ha sufrido: bajo la batuta de Van Persie, el equipo rotterdams no superó la fase de grupos de la Europa League y cayó en la segunda ronda de la Copa KNVB.

En la VriendenLoterij Eredivisie, el Feyenoord empezó fuerte, pero luego perdió gas; aún así permanece segundo gracias a los tropiezos de sus rivales.

Tras los malos resultados, en marzo se anunció que Advocaat sería asesor de Van Persie hasta final de temporada. Desde entonces, el Feyenoord no ha perdido: empató con Ajax (1-1), Volendam (0-0) y NEC (1-1), y venció al Groningen (3-1).

Kieft ve una mejora en el juego del Feyenoord. «Van Persie se habrá dado cuenta ya de que iba por mal camino en su club. En los tres empates contra el Ajax, el FC Volendam y el NEC, y en la victoria sobre el FC Groningen, se notó la influencia del asesor Dick Advocaat», afirma el analista.

«Es doloroso para Van Persie, con sus ideas de fútbol ofensivo, pero este enfoque realista puede llevar al Feyenoord a la Liga de Campeones y salvar su carrera como entrenador».

«A menos que los cambios recientes no le hayan hecho reflexionar; de lo contrario, seguirá atraendo la desgracia como entrenador», concluye Kieft.