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Wim Kieft disfrutó el domingo por la tarde de la actuación de Jorthy Mokio en el Ajax-ADO Den Haag (3-0). Así lo afirmó en NOS Studio Sport.

El conjunto de Ámsterdam tuvo una tarde sin complicaciones en el Johan Cruijff ArenA, donde se impuso con facilidad al ADO. El marcador ya reflejaba un 3-0 antes del descanso y, tras la expulsión de Matteo Waem, el ADO tuvo aún menos opciones de responder en la segunda mitad.

Para Kieft, Mokio fue el jugador más destacado del Ajax. El joven congoleño marcó el 2-0 y también repartió pases magníficos. Mokio fue sustituido a diez minutos del final tras recibir una dura entrada de Sekou Sylla. Por el impacto y su triste salida del campo, parece tratarse de una lesión grave.

«Por desgracia, terminó de forma triste, pero jugó realmente muy bien, sobre todo en la primera parte», opinó Kieft. «Por supuesto, en un partido así también hay espacios, pero todo lo hacía a gran velocidad, con buenos controles...».

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A continuación, se mostraron imágenes de la brillante actuación de Mokio. A Kieft le impresiona especialmente la evolución del jugador del Ajax en las últimas semanas.

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«Y también tiene mucha más calma con el balón que en partidos anteriores», señaló Kieft sobre la progresión del centrocampista de 18 años. «Todos los pases van al pie. Con la velocidad justa para que el compañero pueda seguir avanzando de inmediato. Empieza a ser una revelación».

«Ese chico está causando una buena impresión. Tiene cualidades. Es fuerte, rápido y ágil. Al principio era todavía muy impulsivo, pero ahora se ha asentado. Esa lesión, por supuesto, es terrible».

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Aunque aún no se conoce la gravedad exacta de la lesión de Mokio, el entrenador Míchel Sánchez ya indicó tras el partido que es «muy seria» y «motivo de preocupación».

El próximo fin de semana, el Ajax afrontará un partido de suma importancia en la Eredivisie. Se medirá al Feyenoord en De Klassieker, en De Kuip.