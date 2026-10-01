Wim Kieft destroza al seleccionador Xavi: «No entiendo nada de esto...»

Wim Kieft no entiende nada de la manera en que el seleccionador Xavi Hernández ha planteado a la selección neerlandesa ante Grecia. El exdelantero ve sobre todo grandes problemas en el lado derecho por la posición de Denzel Dumfries, que según él también saca del partido a Crysencio Summerville.

Países Bajos vivió una primera parte dramática en Tesalónica y se marchó al descanso con una desventaja de 2-0. Fotis Ioannidis abrió el marcador a los 23 minutos y, justo antes del descanso, Giorgios Masouras amplió la diferencia tras una pérdida de balón de Ruben van Bommel.

En el análisis del descanso en NOS, Kieft apunta claramente a las decisiones tácticas de Xavi. "No entiendo nada de la posición de Dumfries. Cuando tenemos la posesión, ya está terriblemente hundido", constata el exinternacional.

Según Kieft, la posición del lateral derecho provoca que varios jugadores de Países Bajos no rindan bien. "Así se sale él solo del partido, pero también saca a Summerville del partido. Tampoco entiendo que el seleccionador Xavi no vea en un momento dado: esto no funciona".

Rafael van der Vaart tampoco tiene una sola palabra buena para el juego de Países Bajos. El excentrocampista ve a un equipo sin una organización clara. "Tengo que ser sincero: me parece una primera parte realmente terrible y desesperanzadora".

Van der Vaart da después un paso más en su crítica. "Todo el mundo deambula confundido. Si vas así por Ámsterdam, llaman a la policía porque hay personas desorientadas por la calle. De verdad que no es normal, cada uno hace lo que quiere".

Virgil van Dijk tampoco se libra de las críticas en el gol de Ioannidis. Van der Vaart considera que Dumfries debe detectar antes que la jugada puede acabar mal, pero después también señala al capitán: "Van Dijk tiene que anticiparlo mucho antes y entonces Van de Ven le sigue automáticamente. En realidad, todos cometen aquí un error de juicio".

Kieft coincide con ello y cree que de jugadores con tanta experiencia se puede esperar más: "Al fin y al cabo son jugadores bastante importantes por nombre y experiencia. Entonces tienes que intuir y calcular lo que va a pasar".