Wim Kieft espera que Neymar (34) brille de nuevo en el Mundial. El colaborador del programa «KieftJansenEgmondGijp» conoce la imagen de jugador propenso a las lesiones que suele acompañar al delantero brasileño.

«Me gustaría que Neymar estuviera en forma y hiciera algo bonito», dice Kieft en el podcast, semanas antes del debut contra Marruecos.

«Porque, al fin y al cabo, pasará a la historia como un quejica, un llorón que exageraba todo. Pero la gente olvida que jugó de maravilla en el FC Barcelona», recuerda Kieft.

René van der Gijp asiente: «Si ves sus imágenes en el Santos de Brasil, al principio, pesaba diez kilos menos; era rapidísimo, increíble».

Neymar no juega con Brasil desde octubre de 2023, pero el técnico Carlo Ancelotti lo convocó para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Será su cuarto torneo, tras 2014, 2018 y 2022.

El delantero del Santos sufre una lesión en la pantorrilla que preocupa de cara al debut contra Marruecos el 14 de junio. El médico de la selección, Rodrigo Zogaib, intenta calmar los temores sobre Neymar en una entrevista con O Globo.

«Neymar se incorporará a la selección casi o totalmente en forma», afirma el médico deportivo. La selección brasileña iniciará la preparación para el Mundial con un entrenamiento el 27 de mayo.