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Wim Kieft critica a un jugador del Ajax: «¡Alguien debe corregirlo en el campo!»

Ajax vs FC Utrecht
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Wim Kieft criticó el domingo en «Studio Voetbal» el movimiento constante de Mika Godts contra el FC Utrecht (1-2). El exdelantero considera que el delantero del Ajax no debería haberse movido tanto por el campo.

El domingo, en el Johan Cruijff ArenA, el Ajax encajó el 0-1 en el minuto 80, pero igualó dos minutos después con Wout Weghorst.

Tras fallar Rayane Bounida una ocasión clara para el 2-1, Mike van der Hoorn cabeceó a gol un córner en el último segundo.

Tras el encuentro, Kieft criticó al jugador del Ajax: «Estuvo en todas partes menos en la banda izquierda, donde se ha hecho grande», afirmó el exinternacional.

«Si fue idea del entrenador, fue muy mala. O tal vez fue idea de Godts porque le va bien; alguien debe corregirlo, pero en el Ajax no hay quien lo haga», añade.

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«O no tiene la disciplina para jugar ahí, o el entrenador falló. Es un gran jugador, mejor que la mayoría del Ajax y del Feyenoord, pero aún es pronto para saber cómo le irá en el extranjero», concluye Kieft.

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