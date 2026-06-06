Wim Kieft cree que una estrella mundial dejará la Eredivisie: «No lo descarto»

Wim Kieft duda de que Ivan Perisic continúe en el PSV la próxima temporada, según declaró a Valentijn Driessen en su columna semanal en De Telegraaf.

Kieft cree que, además de Ismael Saibari, se irán otros como Sergiño Dest, Joey Veerman y Ricardo Pepi.

«Para Veerman sería bueno cerrar la puerta tras de sí en Eindhoven. Es bueno para Veerman y para el PSV. Quedarse con un jugador decepcionado no beneficia a ninguna de las dos partes», afirma Kieft.

Luego añade: «Tampoco descarto que, tras un buen Mundial con Croacia, Perisic busque un último traspaso lucrativo».

El verano pasado hubo rumores, pero renovó por dos años; ahora la situación está tranquila.

El extremo de 37 años tiene contrato por un año más en el Philips Stadion y ahora se encuentra con la selección en Croacia.

En 78 partidos con el club ha marcado 26 goles y dado 27 asistencias.