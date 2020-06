Wilson Gutiérrez ve difícil conseguir reemplazo de García

El técnico de Alianza, desde Colombia, lamentó la salida de Rafael García.

Wilson Gutiérrez, técnico del Alianza, dio a “El Gráfico” sus impresiones sobre la salida del portero Rafael García, quien se marchó al Municipal de Guatemala, y ahora todo el peso de la portería recae en Yimmy Cuéllar.

El artículo sigue a continuación

“Ya me he dado cuenta de la salida de Rafael, quien es un portero importante que ha estado en los momentos más importantes, en lo que ha respondido. Pero esto es fútbol y si él no quiere estar más, pues así es esto. Yo, inicialmente, pensaría que ante la salida de Rafael, habrá que buscar otro portero. No es fácil”, dijo el entrenador cafetero.

Más equipos

Gutiérrez no tiene fecha de retorno a El Salvador, agregó sobre esta baja clave en su equipo: “Ya conversaré con don Lisandro Pohl para ver luego qué opciones de portero puede haber ahora para poder cubrir a Rafael”.